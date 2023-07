கேரளத்தில் தொடரும் கனமழை: 19 பேர் உயிரிழப்பு; 10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் நிவாரண முகாம்களில் தங்கவைப்பு!

By DIN | Published On : 09th July 2023 12:08 PM | Last Updated : 09th July 2023 12:08 PM | அ+அ அ- |