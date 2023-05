பாஜக தலைமையிலான அரசில் சிறு,குறு நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன: காங்கிரஸ்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு சில பெரிய நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கான பொருளாதாரத்தில் கவனம் செலுத்துவதாகவும், சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் காங்கிரஸ் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக காங்கிரஸின் ஜெய்ராம் ரமேஷ் ட்விட்டரில் பதிவு ஒன்றை வெளியிடுட்டுள்ளார்.

Reality of Mitr Kaal—MSMEs suffer while very large companies prosper, especially the PM’s chosen few business houses.



Modi govt has created an unprecedented concentration of economic power. Top 20 firms in India generate 80% of total profits. It was less than 50% a decade ago! pic.twitter.com/NpjjQ4sA0X