திரெளபதி முர்மு - நரேந்திர மோடி சந்திப்பு!

குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்முவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரில் சென்று சந்தித்தார். குடியரசுத் தலைவர் மாளிகைக்கு வந்த நரேந்திர மோடியை பூங்கொத்து கொடுத்து குடியரசுத் தலைவர் வரவேற்றார்.

இது தொடர்பான புகைப்படங்களை குடியரசுத் தலைவர் அலுவலகம் பகிர்ந்துள்ளது.

இந்தியாவின் சந்திரயான் -3 விண்கலம் வெற்றிகரமாக நிலவின் தென்துருவத்தில் தரையிறங்கியதன் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து பிரதமருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்ததாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை தெரிவித்துள்ளது.

Prime Minister Shri @narendramodi called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The President welcomed him with a bouquet and expressed compliments for the success of India’s Chandrayaan-3 mission. pic.twitter.com/VKVrWPfu3k