வாட்ஸ் ஆப் பயனர்களுக்கு புதிய வசதி அறிமுகம்!

உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கானோர் பயன்படுத்தும் முக்கிய சமூக வலைதளமாக வாட்ஸ் ஆப் இருக்கிறது.

பயன்பாட்டுக்கு மிகவும் எளிதாக இருப்பதால் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்கு மட்டுமின்றி அலுவலகப் பணிகளுக்கும் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

முகநூல் நிறுவனமானது, வாட்ஸ் ஆப்பை வாங்கியதில் இருந்து பல்வேறு மாற்றங்களை அமல்படுத்தி வருகிறது. வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப புதிய சேவைகளை வழங்கி வருகிறது.

அந்த வகையில் ஒரு செய்தியை டெலீட்(delete) செய்தால் அதை திரும்ப பெறும்(undo) வசதியை வாட்ஸ் ஆப் நிறுவனம் முன்னதாக அறிமுகப்படுத்தியது

அதேபோல், நாம் தவறுதலாக அனுப்பிய செய்தியை நீக்க(delete) டெலிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன்(delete for everyone) என்பதுக்கு பதிலாக டெலிட் ஃபார் மீ (delete for me) என்று கொடுத்துவிட்டால், அந்த செய்தியை நம்மால் திரும்பப் பெற இயலாது.