நோபல் பரிசுக்குப் பிறகு... 3 நாள்களில் 5 லட்சம் புத்தகங்கள் விற்பனை!

விற்பனையில் 3 புத்தகங்கள் முதலிடம்

இந்நிலையில் தென்கொரியாவைச் சேர்ந்த கியோபோ புத்தக நிலையம் மற்றும் யெஸ் 24 அளித்த தகவலின்படி,

’’ஹான் காங் எழுதிய புத்தகங்கள், ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 2 மணி நிலவரப்படி, 5,30,000 பிரதிகள் விற்பனையாகியுள்ளன. அவருக்கு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு நடைபெற்ற விற்பனையின் நிலவரம் இது.

குறிப்பாக கியோபோவில், நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்ட வியாழக் கிழமை முதல் இன்று பிற்பகல் வரை 2,60,000 பிரதிகள் விற்றுத்தீர்ந்தன. யெஸ் 24 புத்தக விற்பனை தளத்தில், 2,70,000 பிரதிகள் விற்பனையாகின.

கியோபோ மற்றும் யெஸ் 24 ஆகிய இரு புத்தக விற்பனை தளங்களிலும் அதிகம் விற்பனையான புத்தகங்களின் பட்டியலில் முதல் 11 இடங்களில் ஹான் காங்கின் நாவல், சிறுகதைகள், கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன'’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

போதிய எண்ணிக்கையில் பிரதிகள் இல்லாததால், தற்காலிகமாக விற்பனை நடைபெறவில்லை என்றும், இந்த வார இறுதியில் பிரதிகள் அதிகரிக்கப்பட்டு விற்பனைத் தொடங்கும் என்றும் கியோபோ தெரிவித்துள்ளது.

2014-ல் ஹான் காங் எழுதிய ஹீயூமன் ஆக்ட்ஸ் (Human Acts), தி வெஜிடேரியன் (The Vegetarian) மற்றும் சமீபத்தில் எழுதிய வீ டூ நாட் பார்ட் (We Do Not Part) ஆகியவை விற்பனையில் முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ளன.

இதையும் படிக்க | 11,000 வைரக்கற்களில் ரத்தன் டாடா உருவம்!