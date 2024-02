மணிப்பூருக்கு நேரில் செல்ல பிரதமர் மோடிக்கு இன்று வரை நேரமில்லை -காங். தலைவர் கார்கே விமர்சனம்

வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரில் நிகழ்ந்த தொடர் வன்முறை சம்பவங்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது, வன்முறையால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மணிப்பூரில் பலர் கொல்லப்பட்டனர். ஏராளமானோர் காயமடைந்தனர். வீடுகளை இழந்த நூற்றுக்கணக்கானோர் முகாம்களில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், மணிப்பூர் மக்களை பிரதமர் மோடி இன்று வரை நேரில் சென்று பார்வையிடவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே முன்வைத்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் (டிவிட்டர்) தளத்தில் கார்கே தெரிவித்திருப்பதாவது,

மணிப்பூரில் 9 மாதங்களை கடந்து தொடர்ந்த வன்முறை ஏராளமான உயிர்களை சிதைத்துள்ளது. இநிலையில், மணிப்பூரில் நேரில் சென்று பார்வையிட பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நேரமில்லை. அவர் கடைசியாக மணிப்பூருக்கு தேர்தல் பிரசாரத்திற்காக கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் மணிப்பூருக்கு சென்றார். அதன்பின் இன்னும் அங்கு செல்லவில்லை.

It has been 9 months since the unabated violence has devastated innumerable lives in Manipur, but PM Modi hasn’t had an hour to visit the state. Why?



He last visited Manipur in Feb 2022, only to campaign for elections, and now has left the people of Manipur to fend for…