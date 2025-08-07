பதவிநீக்க பரிந்துரைக்கு எதிராக நீதிபதி யஷ்வந்த் வா்மா மனு: உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி
பதவிநீக்கம் செய்யும் பரிந்துரைக்கு எதிரான நீதிபதி யஷ்வந்த் வா்மாவின் மனுவை உச்சநீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தள்ளுபடி செய்தது.
தில்லி உயா்நீதிமன்ற நீதிபதியாக யஷ்வந்த் வா்மா (தற்போது அலாகாபாத் உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி) பதவி வகித்தபோது, அங்கு அவா் வசித்த அதிகாரபூா்வ இல்லத்தில் கடந்த மாா்ச் 14-ஆம் தேதி தீ விபத்து ஏற்பட்டது. அப்போது அங்குள்ள அறையில் பாதி எரிந்த மூட்டைகளில், கட்டுக்கட்டாகப் பணம் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. பின்னா் அந்தப் பணம் மாயமானது.
இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்ட 3 நீதிபதிகள் அடங்கிய குழு, யஷ்வந்த் வா்மா இல்லத்தில் பணம் கண்டறியப்பட்டது உண்மை என்று அப்போதைய உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சஞ்சீவ் கன்னாவிடம் அறிக்கை சமா்ப்பித்தது.
இந்த அறிக்கையை குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு, பிரதமா் மோடி ஆகியோருக்கு அனுப்பி யஷ்வந்த் வா்மாவை பதவிநீக்கம் செய்ய சஞ்சீவ் கன்னா பரிந்துரைத்தாா்.
எனினும், விசாரணைக் குழுவின் அறிக்கை செல்லுபடியாகாது என்று அறிவித்து, பதவிநீக்கம் செய்வதற்கான பரிந்துரையை ரத்து செய்யக் கோரி, உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதி யஷ்வந்த் வா்மா மனு தாக்கல் செய்தாா். இந்த மனு மீதான தீா்ப்பை ஜூலை 30-ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.
தலைமை நீதிபதி தபால் அலுவலகம் அல்ல: உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தீபாங்கா் தத்தா, அகஸ்டின் ஜாா்ஜ் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு வியாழக்கிழமை அளித்த தீா்ப்பின் விவரம்:
எந்தவொரு கருத்தும் பரிந்துரையும் இல்லாமல் விசாரணை அறிக்கையை அனுப்பி, குடியரசுத் தலைவருக்கும், பிரதமருக்கும், விசாரணை குழுவுக்கும் இடையே தபால் அலுவலகமாக மட்டுமே உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி இருக்க முடியாது.
நீதிபதி யஷ்வந்த் வா்மா விவகாரத்தில் சஞ்சீவ் கன்னாவும், அவா் அமைத்த நீதிபதிகள் குழுவும் மிகுந்த கவனத்தோடும், முழுமையாகவும் நடைமுறையை பின்பற்றின. எனினும் அந்த நடைமுறையின்படி, யஷ்வந்த் வா்மா வீட்டில் தீயணைப்புப் பணிகளின்போது எடுக்கப்பட்ட காணொலி மற்றும் புகைப்படங்களை உச்சநீதிமன்ற வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்திருக்க வேண்டியதில்லை. அந்தக் காணொலி மற்றும் புகைப்படங்களின் வெளியீடு குறித்து யஷ்வந்த் வா்மா ஆட்சேபம் தெரிவிக்கவில்லை. தனக்கு எதிரான துறை ரீதியான விசாரணையிலும் அவா் தயக்கமின்றி பங்கேற்றாா். இந்த விவகாரம் தொடா்பாக சஞ்சீவ் கன்னாவுக்கு அனுப்பிய விளக்கத்தில், விசாரணை நடைமுறை அரசமைப்புச் சட்டப் பிரிவுகளுக்கு எதிராக உள்ளது என்று யஷ்வந்த் வா்மா எந்தவித அதிருப்தியும் தெரிவிக்கவில்லை.
அரசமைப்புச் சட்டத்துக்கு எதிரானது அல்ல: நீதிபதிகள் குழுவின் விசாரணை அறிக்கையுடன் யஷ்வந்த் வா்மாவை பதவிநீக்கம் செய்யும் பரிந்துரையை குடியரசுத் தலைவா் மற்றும் பிரதமருக்கு அனுப்பியது அரசமைப்புச் சட்டத்துக்கு எதிரானது அல்ல. இந்த விவகாரத்தில் யஷ்வந்த் வா்மாவின் அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படவில்லை. எனினும் அவரின் செயல்பாட்டில் நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை. எனவே அவரின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. அவருக்கு எதிராக பதவிநீக்க நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டால், அதுதொடா்பான தனது கருத்துகளை முன்வைக்க யஷ்வந்த் வா்மாவுக்கு உரிமையுள்ளது என்று தீா்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
- உச்சநீதிமன்றம்