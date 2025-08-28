இந்தியா

மணிப்பூரில் புதிதாகத் தேர்தல் நடத்த வேண்டும்: காங்கிரஸ்

மணிப்பூரில் புதிதாகத் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என காங்கிரஸ் எம்பி சப்தகிரி சங்கர் உலகா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Congress MP Saptagiri Ulaka
காங்கிரஸ் எம்பி சப்தகிரி சங்கர் உலகா
மணிப்பூரில் புதிதாகத் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என காங்கிரஸ் எம்பி சப்தகிரி சங்கர் உலகா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இம்பாலில் நடந்த வாக்குத் திருட்டு தொடர்பாக நடைபெற்ற மாநில அளவிலான பேரணியில் அவர் பேசினார்.

மணிப்பூரின் அகில இந்தியக் காங்கிரஸ் கமிட்டி பொறுப்பாளரான உலகா கூறுகையில், நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்துகொள்வதற்காக நாங்கள் இந்த பேரணியை இங்கு நடத்துகிறோம்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரான ராகுல்காந்தி அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஜனநாயகம் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதி செய்வார்.

ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே மணிப்பூருக்குப் பலமுறை வருகை தந்தனர். ஆனால் பிரதமர் மோடி மணிப்பூருக்கு எப்போது வருகை தருவார்? மணிப்பூர் குறித்து அவர் மௌனம் காப்பது ஏன்? என்று மோடி ஒரு அறிக்கையைத் தர வேண்டும்.

60 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட மணிப்பூர் சட்டப்பேரவையில் பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் 55 எம்எல்ஏக்களைக் கொண்டிருந்தாலும், மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

எங்கள் கோரிக்கை எளிமையானது. மணிப்பூரில் புதிதாகத் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். அங்கு மக்கள் தங்கள் அரசைத் தேர்ந்தெடுத்து பிரச்னைகளைத் தீர்ப்பார்கள்.

மணிப்பூரில் புதிய தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம், அங்கு மக்கள் தங்கள் அரசாங்கத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பார்கள்.

இப்போது தீர்வும் இல்லை, அமைதியும் இல்லை. நாங்கள் மணிப்பூருக்கு ஆதரவாக நின்று மாநிலத்தில் அமைதி மற்றும் சகோதரத்துவம் திரும்புவதை உறுதி செய்வோம் என்றார்.

மேலும், செப்டம்பர் 15 முதல் அக்டோபர் 15 வரை நாங்கள் கையெழுத்து பிரசாரத்தை மேற்கொள்வோம். நாங்கள் பத்து கோடி கையெழுத்துக்களைச் சேகரிப்போம், அதை நாங்கள் இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் அல்லது தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வழங்குவோம் என்று அவர் கூறினார்.

Summary

Congress MP Saptagiri Sankar Ulaka on Thursday demanded fresh elections in Manipur and said that the party seeks the return of peace and brotherhood in the state.

