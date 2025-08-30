இந்தியா

முன்னாள் எம்எல்ஏ ஓய்வூதியத்துக்கு ஜக்தீப் தன்கர் விண்ணப்பம்!

முன்னாள் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளது குறித்து...
ஜகதீப் தன்கர்
ஜகதீப் தன்கர்கோப்புப் படம்
முன்னாள் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருக்கான ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளார்.

முன்னாள் குடியரசுத் துணைத் தலைவரான ஜக்தீப் தன்கர், கடந்த 1993 முதல் 1998 ஆம் ஆண்டு வரை ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் கிஷான்கார் தொகுதியின் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராகப் பதவி வகித்து வந்தார்.

அதன்பின்னர், 2019 ஆம் ஆண்டு வரை ஜக்தீப் தன்கருக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருக்கான ஓய்வூதியமானது, அவர் மேற்கு வங்கத்தின் ஆளுநராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவுடன் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், ஜக்தீப் தன்கர், உடல் நலக் குறைவினால் கடந்த ஜூலை 21 ஆம் தேதி தனது குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இதனால், 2019 ஆம் ஆண்டு நிறுத்தப்பட்ட முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருக்கான ஓய்வூதியத்தை மீண்டும் தனக்கு வழங்க வேண்டுமென ராஜஸ்தான் அரசிடம் அவர் விண்ணப்பித்துள்ளார்.

அவரது விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாகவும், அதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அம்மாநில தலைமைச் செயலகத்தின் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு, மாதம் ரூ.35,000 வரையில் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியமானது அவர்கள் 70 வயதை அடைந்தவுடன் அதில் 20 சதவிகிதம் அதிகரிக்கப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால், தற்போது 74 வயதாகும் ஜக்தீப் தன்கருக்கு மாதம் ரூ.42,000 ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

