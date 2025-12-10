காங்கிரஸ் தோல்விக்கு தலைமையே காரணம்: வாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டுக்கு அமித் ஷா பதில்!
காங்கிரஸின் தோ்தல் தோல்விகளுக்கு அதன் தலைமைதான் காரணம்; மாறாக வாக்குப் பதிவு இயந்திரமோ, ‘வாக்குத் திருட்டோ’ அல்ல என்று மக்களவையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா விமா்சித்தாா்.
‘வாக்காளா் பட்டியலில் சட்டவிரோத குடியேறிகள் நீடிக்க வேண்டும் என்பதே எதிா்க்கட்சிகளின் விருப்பம்; எனவேதான், வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) பணிக்கு அவை எதிா்ப்பு தெரிவிக்கின்றன’ என்று அவா் கூறினாா்.
தமிழகம், கேரளம், மேற்கு வங்கம் உள்பட12 மாநிலங்கள்-யூனியன் பிரதேசங்களில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) பணிகள் நடைபெற்றுவரும் நிலையில், பாஜகவுக்கு சாதகமாக வாக்குத் திருட்டில் ஈடுபட தோ்தல் ஆணையத்தால் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக எதிா்க்கட்சிகள் விமா்சித்து வருகின்றன.
‘காங்கிரஸின் வாக்குத் திருட்டுகள்’: இந்தச் சூழலில், மக்களவையில் ‘தோ்தல் சீா்திருத்தங்கள்’ தொடா்பான விவாதத்தில் புதன்கிழமை குறுக்கிட்டுப் பேசிய அமித் ஷா, ராகுல் உள்பட எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்களின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளித்து சுமாா் 90 நிமிஷம் பேசினாா். அவா் கூறியதாவது:
சுதந்திரத்துக்குப் பின் நாட்டின் பிரதமராக சா்தாா் வல்லபபாய் படேலுக்கு 28 தலைவா்களின் ஆதரவு இருந்தபோதும், வெறும் இரண்டு தலைவா்களின் ஆதரவு பெற்ற நேரு பிரதமரானாா். இது முதல் வாக்குத் திருட்டு.
முன்னாள் பிரதமா் இந்திரா காந்தியின் தோ்தல் வெற்றியை நீதிமன்றம் ரத்து செய்தபோதும், அவா் தனக்குத் தானே சட்டப் பாதுகாப்பு அளித்தது இரண்டாவது வாக்குத் திருட்டு. இந்திய குடியுரிமை பெறும் முன்பே வாக்காளா் பட்டியலில் சோனியா காந்தி இடம்பெற்ற விவகாரம் மூன்றாவது வாக்குத் திருட்டு.
தோல்விகளுக்கு என்ன காரணம்?: தோ்தல் தோல்விக்கு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தைக் குறைகூறும் பாரம்பரியத்தை கடந்த 2014-இல் தொடங்கியது காங்கிரஸ். முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தியால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போதிலும், தனது தோல்விகளுக்கு வாக்குப் பதிவு இயந்திரம் மீது காங்கிரஸ் தொடா்ந்து பழிபோட்டது. அது எடுபடாததால், வாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டை எழுப்பியது. சமீபத்திய பிகாா் பேரவைத் தோ்தலில் அதுவும் கைகொடுக்கவில்லை.
காங்கிரஸின் தோல்விகளுக்கு அதன் தலைமையே காரணம். மாறாக, வாக்குப் பதிவு இயந்திரமோ, ‘வாக்குத் திருட்டோ’ அல்ல. கடந்த 2004, 2009-இல் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மூலம் நடத்தப்பட்ட தோ்தல்களில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது. அப்போது, எந்தப் புகாரும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
பாஜக தற்போதைய வெற்றிகளைவிட அதிக தோல்விகளை எதிா்கொண்ட கட்சி. எனினும், தோ்தல் ஆணையத்தை ஒருபோதும் குறைகூறியதில்லை. மத்திய அரசை விமா்சிப்பதாக எண்ணி, உலக அரங்கில் நாட்டின் ஜனநாயகத்தை எதிா்க்கட்சிகள் இழிவுபடுத்துகின்றன. வாக்காளா் பட்டியலில் முறைகேடு நிலவுவதாகக் கருதினால், தோ்தலில் போட்டியிடுவது ஏன்?
கடந்த 1952-இல் இருந்து...: நாட்டின் பிரதமரையும், முதல்வா்களையும் சட்டவிரோத குடியேறிகள் தோ்வு செய்தால், ஜனநாயகம் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியாது. கடந்த 1952-இல் நேரு பிரதமராக இருந்தபோது முதல்முறையாக எஸ்ஐஆா் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பின்னா் 1957, 1961-இல் அவரது ஆட்சியின்கீழ் எஸ்ஐஆா் பணிகள் நடத்தப்பட்டன. லால் பகதூா் சாஸ்திரி, இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி, நரசிம்மராவ், வாஜ்பாய், மன்மோகன் சிங் ஆட்சிக் காலங்களிலும் எஸ்ஐஆா் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தோ்தலில் நோ்மையை உறுதி செய்வதுடன், ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாக்கும் இந்த நடைமுறையை 2004 வரை எந்தக் கட்சியும் எதிா்க்கவில்லை. ஆனால், இப்போது எஸ்ஐஆா் குறித்து எதிா்க்கட்சிகள் பொய்களைப் பரப்புகின்றன.
தமிழகம், மேற்கு வங்கத்தில் துடைத்தெறியப்படூவீா்கள்: வாக்காளா் பட்டியலில் சட்டவிரோத குடியேறிகள் நீடிப்பதை இயல்பாக்குவதும், முறையாக்குவதும் எதிா்க்கட்சிகளின் விருப்பம்.
எந்த முறைகேட்டிலும் ஈடுபட முடியாது என்பதால், வாக்குப் பதிவு இயந்திரம் மற்றும் எஸ்ஐஆா் பணியை எதிா்க்கட்சிகள் எதிா்க்கின்றன. தோ்தல் சீா்திருத்தங்கள் என்ற பெயரில் விவாதம் நடைபெற்றபோதும், எஸ்ஐஆா் குறித்தே எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் பேசினா். இந்த விவகாரத்தில், மக்களைத் தவறாக வழிநடத்தும் முயற்சிகள் கடந்த சில மாதங்களாக நீடித்து வருகின்றன. எஸ்ஐஆருக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்தால், பிகாரைப் போல தமிழகம், மேற்கு வங்கப் பேரவைத் தோ்தலிலும் நீங்கள் (எதிா்க்கட்சிகள்) துடைத்தெறியப்படுவீா்கள் என்றாா் அமித் ஷா.
சட்டவிரோத குடியேறிகள் களையெடுக்கப்படுவது உறுதி
அமித் ஷாவின் பேச்சுக்கு இடையே எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் வெளிநடப்பு செய்த நிலையில், ‘நாடாளுமன்றத்தை நீங்கள் எத்தனை முறை புறக்கணித்தாலும், சட்டவிரோத குடியேறிகளைக் கண்டறிந்து, வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து அவா்களைக் களையெடுத்து, நாட்டைவிட்டு வெளியேற்றும் கொள்கையில் பிரதமா் மோடி அரசு உறுதியுடன் உள்ளது’ என்றாா்.
எதிா்க்கட்சிகளின் மற்றொரு குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்த அமித் ஷா, நாட்டின் முக்கியப் பதவியை ஆா்எஸ்எஸ் தொண்டா் வகிப்பதை தடுக்கும் எந்தச் சட்டமும் இல்லை என்று குறிப்பிட்டாா்.
விவாதிக்கத் தயாரா? ராகுல் சவால்
அமித் ஷாவின் உரைக்கு இடையே மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி குறுக்கிட்டுப் பேசினாா். அப்போது, இருவருக்கும் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
‘நாட்டின் வரலாற்றில் முதல் முறையாக தோ்தல் ஆணையா்களுக்கு முழு சட்டப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது ஏன்? இதன் பின்னணியில் உள்ள காரணம் என்ன என்ற கேள்வியை நான் எழுப்பியிருந்தேன். இக்கேள்விக்கு அமித் ஷா பதிலளிக்க வேண்டும்’ என்று வலியுறுத்திய ராகுல், ‘வாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டை எழுப்பி, நான் அளித்த பேட்டிகள் குறித்து நேருக்குநோ் விவாதிக்கத் தயாரா’ என்ற சவாலையும் முன்வைத்தாா்.
அதேநேரம், ‘மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் விரும்பும் வகையில் எனது உரையை அமைத்துக் கொள்ள முடியாது. அவா் கூறுவதுபடி, எனது வாதங்களை மாற்றிக் கொள்ளப் போவதில்லை’ என்று காட்டமாகப் பதிலளித்த அமித் ஷா, தனது உரையைத் தொடா்ந்தாா்.
‘மத்திய உள்துறை அமைச்சா் ‘தற்காப்பு’ பதிலை அளித்துள்ளாா். அதில் பதற்றமும் பயமும் தெரிகிறது’ என்று ராகுல் கூற, ஆளும்தரப்பு-எதிா்தரப்பு உறுப்பினா்கள் இடையே கருத்து மோதல் ஏற்பட்டது. பின்னா், எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் வெளிநடப்பு செய்தனா்.