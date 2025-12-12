இந்தியா

காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுடன் ராகுல் காந்தி ஆலோசனை!

காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுடன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆலோசனை...
காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, ராகுல் காந்தி. (கோப்புப்படம்)
காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுடன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த டிச. 1 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அவையில் தேர்தல் சீர்திருத்தம், எஸ்ஐஆர், இண்டிகோ விவகாரம் உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பி வருகின்றன.

வருகிற டிச. 19 ஆம் தேதியுடன் கூட்டத்தொடர் நிறைவு பெற உள்ள நிலையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று மக்களவை காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

தற்போது அவையில் நடைபெற்று வரும் விவாதங்கள், இனி எழுப்ப வேண்டிய மக்கள் பிரச்னைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படுவதாகத் தெரிகிறது.

எஸ்ஐஆர் தொடர்பான விவாதத்தில் ராகுல் காந்தி, மத்திய பாஜக அரசுக்கு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினார். அதன்பின்னர் அவையில் பேசிய அமித் ஷா, காங்கிரஸையும் நேருவையும் குற்றம்சாட்டினார். தான் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அமித் ஷா இன்னும் பதிலளிக்கவில்லை என்று ராகுல் கூறி வருகிறார்.

இந்நிலையில் இன்று ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுடன் அவையின் நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டத்தை நடத்துகிறார்.

lok sabha

