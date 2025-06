அகமதாபாத் விமான விபத்து: கடைசி உடலும் அடையாளம் காணப்பட்டது

இதில், விமானத்தில் பயணித்த ஒருவரை தவிர, மீதமுள்ள 241 பயணிகள் உள்பட 260 பேர் பலியாகினர். பெரும்பாலான உடல்கல் தீயில் எரிந்து நாசமாகியிருக்கும் நிலையில், உறவினர்களின் டிஎன்ஏ மாதிரிகளுடன் சடலங்கலை உறுதி செய்யும் பணி நடைபெற்று வந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

More than two weeks after the Ahmedabad plane crash, the DNA test has ascertained the identity of the last victim, and the death toll in the tragedy now stands at 260, officials said on Saturday.