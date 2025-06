ஹைதராபாத்தில் தெலுங்கு பெண் பத்திரிக்கையாளர் சடலமாக மீட்பு

பலமுறை தட்டியும் எந்த பதிலும் கிடைக்காததால், உடனே அவர் அண்டை வீட்டாருக்கு தகவல் கொடுத்தார். அக்கம்பக்கத்தினர் கதவை உடைத்து திறந்து பார்த்தபோது, அறைக்குள் ஸ்வேசா மயக்கமடைந்திருப்பதைக் கண்டனர். ஆனால் மருத்துவ உதவியாளர்கள் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனர்.

பிறகு உடல் மீட்கப்பட்டு உடற்கூராய்வுக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து, இறப்பிற்கான சரியான காரணத்தைக் கண்டறிய விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர். இச்சம்பவம் ஹைதராபாத் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Summary

A woman journalist named Swetcha, working as a news presenter in Hyderabad, was found dead at her residence in Chikkadpally on June 27 in a suspected suicide case.