பிகாரில் மறுகட்டமைப்பு தேவை இடம்பெயர்வு அல்ல: காங்கிரஸ்

பிகாரில் பாஜக-ஜேடியு ஆட்சியில் தொழில் பாரம்பரியம் அழிந்தது.. காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு
ஜெய்ராம் ரமேஷ்
பிகாரில் பாஜக-ஜேடியுவின் 20 ஆண்டுக்கால ஆட்சியில் குடியேற்றத் தொழிலை மட்டும் நிறுவியுள்ளதாகவும், மாநிலத்தின் தொழில் பாரம்பரியத்தை முறையாகவும் வேண்டுமென்றே பலவீனப்படுத்தியுள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் விமர்சித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில்,

பிகாரின் தொழில் பாரம்பரியத்தை மீண்டும் உயிப்பிக்கவும, வலுப்படுத்தவும் தனது கட்சியின் உறுதியை மீண்டும் வலியுறுத்தினார். மாநிலத்திற்கு இடம்பெயர்வு அல்ல, மறுகட்டமைப்பு தேவை என்று வலியுறுத்தினார்.

20 ஆண்டுக்கால ஆட்சியில் பாஜக- ஜேடியு கூட்டணி, வரம்பற்ற தொழில்துறை ஆற்றலைக் கொண்ட பிகாரில் மட்டுமே இடம்பெயர்வுத் தொழிலை நிறுவியுள்ளது.

பிகார் தேசிய வளர்ச்சி மற்றும் தொழில்துறை வரைபடத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட அழிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு காலத்தில் சர்க்கரை, காகிதம், சணல், பட்டு மற்றும் பால் துறைகளுக்குப் பெயர் பெற்ற பிகார் இன்று வேலையின்மை மற்றும் இடம்பெயர்வுக்கு ஒத்ததாக மாறிவிட்டது என்று அவர் கூறினார்.

