பிகார் தேர்தலில் ராகுலின் தாக்கம் பெரிய பூஜ்ஜியம்: ரிதுராஜ் சின்ஹா

பிகார் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் பாஜக தலைவர் ரிதுராஜ் சின்ஹா உறுதி தெரிவித்துள்ளார்.
பாட்னாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரிதுராஜ் சின்ஹா,
பிகார் தேர்தலில் ராகுல் காந்தியின் தாக்கம் பெரிய பூஜ்ஜியம். பிகாரில் தேர்தல் முடிந்ததும், நாட்டை விட்டு வெளியேறி இந்தியாவைத் துஷ்பிரயோகம் செய்ய வெளிநாடு செல்வதை நீங்கள் விரைவில் காண்பீர்கள்.
அர்ரா மற்றும் நவாடாவில் பிரதமரின் பேரணிகள் தேர்தல் முடிவைப் பாதிக்குமா என்ற கேள்விக்குப் பதிலளித்த சின்ஹா, இந்த நிகழ்வுகளில் காணப்படும் உற்சாகம் மோடி-நிதீஷ் கூட்டணியால் மேற்கொள்ளப்படும் வளர்ச்சிப் பணிகளில் மக்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையைப் பிரதிபலிக்கிறது.
வெறும் பேரணிகளை மட்டுமே அளவுகோலாகக் கொண்டிருக்க முடியாது. பிரதமர் மோடி மற்றும் நிதீஷ் இணைந்து செய்த அனைத்து பணிகளிலும் பொதுமக்கள் தங்கள் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். பொதுமக்கள் மீண்டும் என்டிஏ அரசைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
இந்த முறை ஷாஹாபாத் மற்றும் மகத் பிராந்தியத்தில் எங்களுக்குச் சாதகமான முன்னெப்போதும் இல்லாத முடிவைக் காண்போம். பிரதமரின் பேரணிகளில் நாம் காணும் வரவேற்பு, ஆற்றல், அர்ராவில் உள்ள சூழ்நிலை, எங்களுக்குச் சாதகமான நல்ல முடிவைப் பெறும் என்பதைக் குறிக்கிறது.
2025 தேர்தல், பிகார் பாஜக, ஜேடியு, எச்ஏஎம்எஸ், எல்ஜேபி (ஆர்வி) ஆகியவற்றைக் கொண்ட என்டிஏ மற்றும் ஆர்ஜேடி, காங்கிரஸ், விஐபி, இடதுசாரிக் கட்சிகளைக் கொண்ட மகாகத்பந்தன் ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு முக்கிய போட்டி நிலவுகிறது.
இதற்கிடையில், பிகார் தேர்தலின் முதல் கட்ட பிரசாரத்தின் இறுதி நாளில், மகாகத்பந்தனின் முதல்வர் வேட்பாளரும் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் தலைவருமான தேஜஸ்வி யாதவ், 20 ஆண்டுக்கால ஜனதா தளம் (ஐக்கிய) தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசை வேரோடு பிடுங்குவதில் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
