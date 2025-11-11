இந்தியா

பாலிவுட்டின் பழம்பெரும் நடிகர் தர்மேந்திரா காலமானார்!

பாலிவுட் நடிகர் தர்மேந்திரா காலமானார்.
தர்மேந்திரா
தர்மேந்திரா
Published on
Updated on
1 min read

பாலிவுட்டின் பழம்பெரும் நடிகர் தர்மேந்திரா வயது மூப்பு மற்றும் உடல் நலக்குறைவு காரணமாகக் காலமானர். அவருக்கு வயது 89.

மும்பையின் பிரீச் கேண்டி மருத்துவமனையில் இன்று காலை (நவ. 11) காலமானதாக மருத்துவக் குழுவினர் உறுதிப்படுத்தினர்.

ஹிந்தியில் பாலிவுட் திரையுலகில் தவிர்க்க முடியாத நட்சத்திரமாக ஜொலித்த தர்மேந்திரா பாலிவுட்டின் ஹீமேன் என்று புகழப்பட்டார். இவர், ஹிந்தியில் 300 க்கும் மேற்பட்ட படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

இவருக்கு பிரகாஷ் கௌர் மற்றும் ஹேமமாலினி என்ற இரு மனைவிகளும், நடிகர்கள் சன்னி தியோல், பாபி தியோல், நடிகைகள் ஈஷா தியோல் மற்றும் அஹானா தியோல், அஜீதா மற்றும் விஜேதா ஆகிய ஆறு பிள்ளைகளும் உள்ளனர்.

Summary

Dharmendra, Bollywood's He-Man, dies at 89

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Bollywood
passed away
Dharmendra

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com