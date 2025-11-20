கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த கோவா அரசு நடவடிக்கை: முதல்வர் சாவந்த்

கோவா அரசு வங்கிக்கடன் அணுகலை மேம்படுத்துதல், பெண்கள் தலைமையிலான சுய உதவிக்குழுக்கள் மற்றும் கிராமப்புற நிறுவனங்களை வலுப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல நடவடிக்கைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
கடலோர மாநிலத்தில் தன்னம்பிக்கை கொண்ட கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்திய கோவா மாநில கிராமப்புற வாழ்வாதார இயக்க நிர்வாகக் குழுவின் கூட்டத்திற்கு முதல்வர் தலைமை தாங்கினார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில்,
சுய உதவிக்குழுக்கள், உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் மற்றும் கிராமப்புற நிறுவனங்களை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட முக்கிய முடிவுகளை இந்த கூட்டம் இறுதி செய்ததாக அவர் கூறினார். சுய உதவிக்குழுக்களால் தயாரிக்கப்படும் பொருள்களுக்கான சந்தைப்படுத்தல், பிராண்டிங் மற்றும் சந்தை இணைப்புகளை விரிவுபடுத்துதல் ஆகியவற்றில் கூர்மையான கவனம் செலுத்துகிறது.
வங்கிகளுடன் மேம்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு மூலம் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கான வங்கிக்கடன் அணுகலை மேம்படுத்துவதற்கு மாநிலம் பாடுபடும் என்று சாவந்த் கூறினார்.
உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் மற்றும் கிராமப்புற நிறுவனங்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் மதிப்புக் கூட்டலை அதிகரிக்கவும் இலக்கு வைக்கப்பட்ட ஆதரவைப் பெறுவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது என்று அவர் கூறினார்.
கோவாவில் பெண்கள் சார்ந்த தொழில்முனைவோரை வலுப்படுத்தவும், தன்னம்பிக்கை கொண்ட கிராமப்புற பொருளாதாரத்தைக் கட்டியெழுப்பவும் அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது என்று அவர் கூறினார்.
