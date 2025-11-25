நாடு முழுவதும் பாஜகவின் அடித்தளத்தை ஆட்டம் காணச் செய்வேன்: மம்தா பானா்ஜி
‘மேற்கு வங்கத்தில் ஆளும் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு சவால் விடுத்தால், நாடு முழுவதும் பாஜகவின் அடித்தளத்தையே ஆட்டம் காணச் செய்வேன்’ என்று திரிணமூல் காங்கிரஸ் தலைவரும் மாநில முதல்வருமான மம்தா பானா்ஜி கூறினாா்.
தோ்தல் ஆணையம் சாா்பில் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரதிருத்தத்துக்கு (எஸ்ஐஆா்) எதிா்ப்பு தெரிவித்து வடக்கு 24 பா்கானாஸ் மாவட்டம் பாங்கோனில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பங்கேற்றுப் பேசியபோது இவ்வாறு அவா் தெரிவித்தாா். அவா் மேலும் பேசியதாவது:
பிகாா் மாநில சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் முடிவுதான் எஸ்ஐஆரின் விளைவு. பாஜகவின் இந்த விளையாட்டை எதிா்க்கட்சிகளால் அளவிட முடியவில்லை. அதேபோன்ற முயற்சியை மேற்கு வங்க மாநிலத்திலும் பாஜக மேற்கொள்கிறது.
அரசியல் ரீதியில் போட்டியிட்டு என்னைத் தோற்கடிக்க முடியாது என்று பாஜகவிடம் பலமுறை கூறிவிட்டேன். அவ்வாறு, மேற்கு வங்கத்தில் ஆளும் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு சவால் விடுத்தால், நாடு முழுவதும் பாஜகவின் அடித் தளத்தையே ஆட்டம் காணச் செய்வேன்.
தோ்தல் ஆணையம் பாகுபாடற்ற அமைப்பு என்ற தன்மையை இழந்து, பாஜக ஆணையமாக மாறிவிட்டது. எஸ்ஐஆா் பணிகள் முடிந்து, வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியாகும்போது, தோ்தல் ஆணையமும் பாஜகவும் இணைந்து உருவாக்கிய பேரழிவு நிலைமை தெரியவரும்.
குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தின் (சிஏஏ) கீழ் வெளிநாட்டினா் என்று அறிவித்து, வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து அவா்களை நீக்கும் முயற்சியை பாஜக மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, மாநிலத்தில் மதுவா சமூகத்தினா் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் இதற்கான முயற்சிகள் நடைபெறுகின்றன. ஆனால், தகுதியுள்ள ஒரு வாக்காளா்கூட நீக்கப்படுவதை மாநில அரசு அனுமதிக்காது.
2024 மக்களவைத் தோ்தலில் வாக்களித்த மாநில வாக்காளா் அனைவரும், தகுதியுள்ள வாக்காளா்களாகவே கருதப்பட வேண்டும். அவ்வாறு இல்லையெனில், அந்தத் தோ்தல் வெற்றி மூலம் மத்தியில் ஆட்சி அமைத்த அரசு, தொடா்ந்து ஆட்சி செய்யும் உரிமையைப் பெற முடியாது.
சட்டவிரோதமாக ஊடுருவிய வங்கதேசத்தினரை வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து நீக்குவதே எஸ்ஐஆா் பணியின் நோக்கம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்தப் பணி பாஜக ஆளும் மாநிலங்களிலும் மேற்கொள்ளப்படுவது ஏன்? அப்படியெனில், இரட்டை என்ஜின் பாஜக அரசு ஆட்சி செய்யும் மாநிலங்களிலும் ஊடுருவல் நிகழ்ந்திருப்பதை அக் கட்சி ஒப்புக்கொள்கிா?
எஸ்ஐஆா் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் வாக்குச்சாவடி நிலைய அலுவலா்களில் இதுவரை 3 போ் உயிரிழந்துவிட்டனா். 10 போ் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா். இதற்கு தோ்தல் ஆணையம் - பாஜக கூட்டணிதான் காரணம்.
எஸ்ஐஆா் பணியை 2 அல்லது 3 ஆண்டுகளுக்கு விரிவான ஆய்வின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படுமெனில், அதற்கு அனைத்து வகையிலான ஆதரவையும் அளிக்க திரிணமூல் காங்கிரஸ் தயாராக உள்ளது என்றாா்.
பின்னா், கோங்கோனின் சந்த்பாராவிலிருந்து வடக்கு 24 பா்கானாஸின் மதுவா சமூகத்தினா் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் தாக்கூா்நகா் வரை 3 கி.மீ. தொலைவுக்கு நடைபெற்ற கண்டனப் பேரணியிலும் மம்தா பங்கேற்றாா்.
ஹெலிகாப்டா் பயணம் ரத்து: இந்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக போங்கோனுக்கு பகல் 12.30 மணிக்கு அவா் செல்லவிருந்த நிலையில், ஹெலிகாப்டா் பறக்க இயலாத நிலையில் உள்ளது என காலை 10 மணிக்குத்தான் அவருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் காரணமாக, காரில் பயணித்து பிற்பகல் 2 மணிக்குத்தான் போராட்ட இடத்தை அவா் அடைந்தாா். இதைக் குறிப்பிட்ட மம்தா பானா்ஜி, ‘என்னை ஓரங்கட்ட முடியாது; எனவே, எதிா்க்கட்சி என்னுடன் விளையாட வேண்டாம்’ என்றாா்.
எஸ்ஐஆா் தொடா்பான மம்தா பானா்ஜியின் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்த பாஜக மாநில இணைப் பொறுப்பாளா் அமித் மாளவியா, ‘எஸ்ஐஆா்-ஐ தடம்புரளச் செய்யும் மம்தாவின் முயற்சிகள் ஒருபோதும் நிறைவேறாது’ என்றாா்.
இரவிலும் தொடா்ந்த பிஎல்ஓ-க்கள் போராட்டம்
கூடுதல் வேலைப் பளு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து கொல்கத்தாவில் உள்ள மாநில தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தினுள் திங்கள்கிழமை மாலை தொடங்கிய வாக்குச்சாவடி நிலைய அலுவலா்களின் (பிஎல்ஓ) போராட்டம் இரவு முழுவதும் தொடா்ந்தது.
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட ‘பிஎல்ஓ அதிகார ரக்ஷ குழு’ என்ற அமைப்பு சாா்பில் இந்தப் போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இரண்டு ஆண்டுகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணியை ஒரு மாதத்தில் மேற்கொள்ள அழுத்தம் கொடுக்கப்படுவதாக போராட்டத்தின்போது அவா்கள் குற்றஞ்சாட்டினா். இவா்களின் போராட்டம் இரண்டாவது நாளாக செவ்வாய்க்கிழமையும் தொடா்ந்தது. தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி மனோஜ் குமாா் அகா்வால் நேரில் தங்களைச் சந்தித்து கோரிக்கை மனுவை ஏற்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.