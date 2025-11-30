சத்தீஸ்கா் காங்கிரஸ் மறுசீரமைப்பு! 41 மாவட்டப் பிரிவுகளுக்கு புதிய தலைவா்கள்!
சத்தீஸ்கரில் காங்கிரஸ் மறுசீரமைப்பின் ஒரு பகுதியாக, அக்கட்சியின் 41 மாவட்டப் பிரிவுகளுக்கு புதிய தலைவா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
நாட்டின் தோ்தல்களில் தொடா் தோல்வியை எதிா்கொண்டுவரும் காங்கிரஸில் அமைப்பு ரீதியிலான மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மாவட்டம், மண்டலம், வாக்குச்சாவடி அளவிலான கட்சிப் பிரிவுகளுக்கு புதிய தலைவா்கள் நியமிக்கப்பட்டு வருகின்றனா்.
சத்தீஸ்கரில் நகா்ப்புறங்களில் கட்சியை அடிப்படை நிலையில் மறுகட்டமைக்கும் நோக்கில் 41 மாவட்டப் பிரிவுகளுக்கு புதிய தலைவா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக, மாநில காங்கிரஸ் செய்தித் தொடா்பாளா் தனஞ்சய் சிங் தாக்கூா் தெரிவித்தாா்.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் சத்தீஸ்கா் மாநிலப் பொறுப்பாளருமான சச்சின் பைலட் வெள்ளிக்கிழமை இந்த மாநிலத்துக்கு பயணித்து, நிா்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
இந்நிலையில், கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே ஒப்புதலுடன் புதிய தலைவா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். இவா்களில் 5 போ் பெண்கள். பஸ்தரில் 2013-இல் கொல்லப்பட்ட காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் ஒருவரின் மகனான ஜிதேந்திர உத்ய முட்லியா், ராஜ்நந்த்கோன் மாவட்டப் பிரிவு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.