இந்தியா

மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் உடல்நலம் குறித்து விசாரித்த பிரதமர் மோடி!

மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் உடல்நலம் குறித்து தொலைபேசி மூலமாக பிரதமர் மோடி நலம் விசாரிப்பு...
PM Modi speaks to Mallikarjun Kharge
கோப்புப்படம்ANI
Published on
Updated on
1 min read

காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் உடல்நலம் குறித்து தொலைபேசி மூலமாக பிரதமர் மோடி நலம் விசாரித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே உடல்நலக் குறைவு காரணமாக பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் நேற்று(அக். 1) காலை அனுமதிக்கப்பட்டார்.

கார்கே இதயத்தில் பேஸ்மேக்கர் பொருத்த வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் அறுவைச் சிகிச்சைக்காக அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கார்கேவின் மகனும் கர்நாடக அமைச்சருமான பிரியங்க் கார்கே கூறியிருந்தார்.

இதையடுத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அவரது உடல்நலம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, கார்கேவை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு அவரது உடல்நலம் குறித்து விசாரித்துள்ளார்.

தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இத்தகவலைத் தெரிவித்துள்ள மோடி, கார்கே நீண்ட காலம் நல்ல உடல்நலத்துடன் வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

Summary

Prime Minister Modi has inquired about the health of Congress leader Mallikarjun Kharge over the phone.

எனக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்கவில்லை எனில் அது அமெரிக்காவுக்கே அவமானம்! - டிரம்ப்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

congress
pm modi
Mallikarjun Kharge

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com