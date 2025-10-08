அகமதாபாத்தில் வங்கி மோசடி: 3 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை!

குஜராத்தில் அகமதாபாத்தில் உள்ள மூன்று இடங்களில் அமலாக்கத்துறை இன்று சோதனை நடத்தியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் 2002இன் கீழ் அகமதாபாத் மண்டல அலுவலகம் சோதனைகளை மேற்கொண்டது. ஓரியண்டல் வங்கியின் புகாரைத் தொடர்ந்து மத்திய புலனாய்வுத் துறை தாக்கல் செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்துள்ளது.
ஸ்ரீ ஓம் ஃபேப், ஸ்ரீ பாபா டெக்ஸ்டைல் மற்றும் ஸ்ரீ லட்சுமி ஃபேப் ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களும், துணி வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் அனைத்து உரிமையாளர் நிறுவனங்களும் போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி வங்கியிடமிருந்து ரொக்கக் கடன் பெற்றிருப்பது விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் கடன் விண்ணப்பங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு நோக்கங்களுக்காக நிதியைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் சுமார் ரூ. 10.95 கோடியை அமலாக்கத்துறை கைப்பற்றியுள்ளது.
இதற்கிடையில், மும்பையில் நடந்த மற்றொரு வழக்குத் தொடர்பாக, போதைப்பொருள் கடத்தல் வலையமைப்புடன் தொடர்புடைய பணமோசடி விசாரணை தொடர்பாக நகரம் முழுவதும் 8 இடங்களில் அமலாக்க இயக்குநரகம் சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அமலாக்கத்துறையின் இந்த நடவடிக்கை போதைப்பொருள் தொடர்பான பணமோசடி மீதான ஒடுக்குமுறையின் ஒரு பகுதியாகும். மேலும் மும்பை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தை ஆதரிக்கும் நிதி வழிகளை அகற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
