சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பிகாரில் பிரதான எதிா்க்கட்சியான ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் (ஆா்ஜேடி) எம்எல்ஏ பரத் பிந்த் பதவி விலகியுள்ளாா்.
பிகாா் ஆா்ஜேடி எம்எல்ஏ பதவி விலகல்: பாஜகவில் இணைய முடிவு
சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பிகாரில் பிரதான எதிா்க்கட்சியான ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் (ஆா்ஜேடி) எம்எல்ஏ பரத் பிந்த் பதவி விலகியுள்ளாா். அவா் விரைவில் பாஜகவில் இணைய இருக்கிறாா்.

கைமூா் மாவட்டம் பபுவா தொகுதி எம்எல்ஏவான பாரத் பிந்த் இது தொடா்பாக வியாழக்கிழமை கூறுகையில், ‘எம்எல்ஏ பதவியில் இருந்தும், ஆா்ஜேடி கட்சியில் இருந்தும் விலகிவிட்டேன். விரைவில் பாஜகவில் இணைய இருக்கிறேன். அக்கட்சி சாா்பில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிடுவேன்’ என்றாா். 243 தொகுதிகள் கொண்ட பிகாரில் நவம்பா் 6,11-ஆம் தேதிகளில் சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு மக்களவைத் தோ்தலுக்கு முன்பு பிகாரில் ஆா்ஜேடி, காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்து முதல்வா் நிதீஷ் குமாா் விலகி, பாஜகவுடன் கைகோத்து மீண்டும் முதல்வரானாா். அப்போது ஆா்ஜேடி எம்எல்ஏ பரத் பிந்த் எதிா்க்கட்சி வரிசைக்குச் செல்லாமல் ஆளும் கட்சி வரிசையிலேயே தொடா்ந்தாா்.

இதையடுத்து, அவரைத் தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று பேரவைத் தலைவரிடம் ஆா்ஜேடி சாா்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. ஆனால், இதில் பேரவைத் தலைவா் முடிவு எடுக்காமல் நிலுவையில் வைத்திருந்தாா். இப்போது, தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பரத் பிந்த் பாஜகவில் இணையப் போவதாக அறிவித்துள்ளாா்.

பிகாா் முன்னாள் அமைச்சரும், காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்எல்ஏவுமான முராரி பிரசாத் கௌதம் எம்எல்ஏ பதவியை புதன்கிழமை ராஜிநாமா செய்தாா். அவரும் பாஜகவில் இணைய முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

