பிகார் தேர்தலில் 12 தொகுதிகளில் ஜே.எம்.எம் போட்டியிட திட்டம்!

இந்தியா கூட்டணியில் ஜே.எம்.எம் 12 இடங்களில் போட்டியிடுவது பற்றி..
ஹேமந்த் சோரன்
பிகார் தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணியின் கூட்டணியாக ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா (ஜே.எம்.எம்) 12 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் போட்டியிட தயாராக உள்ளதாக அக்கட்சியின் தலைவர் ஒருவர் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தார்.

இந்தியா கூட்டணியுடனான சந்திப்பிற்குப் பிறகுதான் கட்சி வேட்பாளர்களை நிறுத்தும் இடங்கள் குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார்.

இதுதொடர்பாக ஜேஎம்எம் பொதுச் செயலாளர் வினோத் குமார் பாண்டே கூறுகையில்,

இந்தியா கூட்டணியின் தொகுதிகளுக்கு இடையேயான இருக்கை பகிர்வு ஒப்பந்தம் ஓரிரு நாள்களில் இறுதி செய்யப்படும்.

சமீபத்தில் பாட்னாவில் நிகழ்ந்த கூட்டத்தின்போது பிகாரில் உள்ள இந்தியா கூட்டணியின் தொகுதித் தலைவர்களிடம் எங்கள் விருப்பத்தைத் தெரிவித்துள்ளோம். இந்த முடிவு குறித்து கட்சித் தலைவரும் ஜார்க்கண்ட் முதல்வருமான ஹேமந்த் சோரனுக்கும் தெரிவித்துள்ளோம்.

​​இந்தியா கூட்டணியுடன் கலந்துரையாடிய பிறகு பிகாரில் ஜே.எம்.எம் போட்டியிடும் இடங்கள் குறித்து முதல்வர் இறுதி முடிவை எடுப்பார்.

முன்னதாக கடந்த செவ்வாயன்று நிகழ்ந்த கூட்டத்தின்போது ஜார்க்கண்டை ஒட்டியுள்ள பழங்குடியினர் ஆதிக்கம் செலுத்தும் எல்லைப் பகுதிகளில் சுமார் 12 இடங்களை ஜேஎம்எம் கோரியது.

தாராபூர், கட்டோரியா, மணிஹரி, ஜஜா, பிர்பைன்டி, தாகூர்கஞ்ச், பங்கா, ரூபாலி, சக்காய், ஜமல்பூர், பன்மன்கி மற்றும் ராம்நகர் ஆகிய இடங்கள் ஜே.எம்.எம் போட்டியிட விருப்பமுள்ள இடங்களாகும் என்று பாண்டே கூறினார்.

பிகார் பேரவைத் தேர்தல் 243 இடங்களுக்கான தேர்தல் நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. வாக்குகள் நவம்பர் 14ஆம் தேதி எண்ணப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், ஜேஎம்எம்-க்கு 5 இடங்கள் வரை வழங்க ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் பரிசீலித்து வருவதாக ஜார்க்கண்டில் உள்ள ஆர்.ஜே.டி தலைவர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.

2024 ஜார்க்கண்ட் பேரவைத் தேர்தலில், ஜே.எம்.எம் தலைமையிலான கூட்டணி 81 இடங்களில் ஆறு இடங்களை ஆர்.ஜே.டி-க்கு வழங்கியது. ஜார்க்கண்டில் ஆர்.ஜே.டி நான்கு இடங்களை வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

