மும்பை வங்கி அதிகாரியிடம் ரூ.17.9 கோடி மோசடி!

மும்பையைச் சேர்ந்த வங்கி அதிகாரியிடம் மகாராஜாவுக்குச் சொந்தமானது என்று கூறப்படும் கலைப்பொருட்களை விற்பனை செய்து ரூ.17.9 கோடி மோசடி
மும்பை வங்கி அதிகாரியிடம் ரூ.17.9 கோடி மோசடி!
மும்பையைச் சேர்ந்த வங்கி அதிகாரியிடம் மகாராஜாவுக்குச் சொந்தமானது என்று கூறப்படும் கலைப்பொருட்களை விற்பனை செய்து ரூ.17.9 கோடி மோசடி செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த மோசடிச் சம்பவம், கலைப்பொருட்கள் சந்தையில் நிலவும் மோசடிகளின் ஆபத்துகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவந்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட வங்கி அதிகாரி, மதிப்புமிக்க கலைப்பொருட்களை சேகரிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டவர்.

மோசடி கும்பல், மகாராஜாவுக்குச் சொந்தமான ஓவியங்கள் மற்றும் சிற்பங்கள் உள்ளிட்ட பல கலைப்பொருட்களை வைத்திருப்பதாகக் கூறி அவரை நம்ப வைத்துள்ளது. ஆனால் இந்த கலைப்பொருட்கள் அனைத்தும் போலியானவை என்பது பின்னர் தெரியவந்தது.

இந்த மோசடி கும்பல், வங்கி அதிகாரியின் நம்பிக்கையைப் பெற்று, பல தவணைகளில் ரூ.17.9 கோடியை மோசடி செய்துள்ளது. இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மோசடி கும்பலைச் சேர்ந்த சிலரை கைது செய்துள்ளனர். இதுபோன்ற மோசடிகளில் சிக்காமல் இருக்க பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

குறிப்பாக, அதிக விலைக்கு விற்கப்படும் கலைப்பொருட்களை வாங்கும்போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். கலைப்பொருட்களின் உண்மைத்தன்மையை சரிபார்க்காமல் பணத்தை முதலீடு செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

நம்பகமான ஆதாரங்கள் மூலம் மட்டுமே கலைப்பொருட்களை வாங்க வேண்டும். மேலும், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்தால் உடனடியாக போலீஸில் புகார் அளிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளது.

