பிஎஸ்என்எல் தீபாவளிப் பரிசு! ஒரு ரூபாய்க்கு சிம் - தினசரி 2ஜிபி டேட்டா, அன்லிமிடெட் அழைப்புகள்

தீபாவளிப் பரிசாக ஒரு ரூபாய்க்கு சிம் கார்டு வழங்குவதாக பிஎஸ்என்எல் அறிவித்துள்ளது.
தீபாவளித் திருநாளை முன்னிட்டு, ஒரு ரூபாய் செலுத்தி பிஎஸ்என்எல் சிம் கார்டு வாங்கினால், ஒரு மாதத்துக்கு தினசரி 2ஜிபி டேட்டா, அன்லிமிடெட் அழைப்புகள், 100 குறுஞ்செய்திகள் ஆகிய சேவைகளை வழங்குவதாக பிஎஸ்என்எல் அறிவித்துள்ளது.
அக். 15-ல் தொடங்கிய இந்தச் சலுகையானது, நவ. 15 வரையில் இருக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. இந்தச் சலுகை, முதல் 30 நாள்களுக்கும், பின்னர் விருப்பப்பட்ட எந்த ரீசார்ஜ் திட்டத்தையும் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.
