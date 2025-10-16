பிகார் தேர்தல்: 2வது பட்டியலை வெளியிட்ட ஜேடியு!

பிகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான 44 வேட்பாளர்களின் இரண்டாவது பட்டியலை ஐக்கிய ஐனதா தளம் இன்று (அக். 16) வெளியிட்டதாக கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
20025 பிகார் பேரவைத் தேர்தலுக்கான முதல் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை புதன்கிழமை மாலை அறிவித்த நிலையில், இன்று 44 பேர் அடங்கிய வேட்பாளர்களின் பட்டியலை அந்தக் கட்சியின் தேசியத் தலைவர் நிதீஷ் குமார் வெளியிட்டார்.
