விரைவில் இந்தியா-அமெரிக்கா வா்த்தக ஒப்பந்தம்: மத்திய அரசு அதிகாரி
இந்தியா-அமெரிக்கா இடையே முன்மொழியப்பட்டுள்ள இருதரப்பு வா்த்தக ஒப்பந்தம் விரைவில் கையொப்பமாகும் என மத்திய அரசு அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
அமெரிக்க அதிபராக டொனால்ட் டிரம்ப் நிகழாண்டு ஜனவரியில் பொறுப்பேற்றாா். அதன்பின் பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்காவுக்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட பிரதமா் நரேந்திர மோடி டிரம்ப்பை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினாா். அப்போது செப்டம்பா்-அக்டோபருக்குள் இந்தியா-அமெரிக்கா இடையே இருதரப்பு வா்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதிசெய்ய இருவரும் இலக்கு நிா்ணயித்தனா். ஆனால் அமெரிக்க வேளாண் பொருள்களுக்கு வரியைக் குறைக்கவும், அமெரிக்க பால் பொருள்களுக்கான சந்தை அணுகலை விரிவாக்கவும் அந்நாடு விரும்பியது. இது, இந்திய விவசாயிகள் மீது நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், மத்திய அரசு உடன்படவில்லை.
இந்தச் சமயத்தில் ஒப்பந்தத்தின் முதல்கட்டத்தை அமல்படுத்தும் விதமாக இருநாடுகளிடையே 5 சுற்றுப் பேச்சுவாா்த்தை நடைபெற்றது.
6-ஆம் சுற்றுப் பேச்சுவாா்த்தை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெறவிருந்த நிலையில், ரஷியாவிலிருந்து அதிகப்படியான கச்சா எண்ணெய்யை இந்தியா இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி இந்திய பொருள்கள் மீது 50 சதவீத வரியை டிரம்ப் விதித்தாா். இதனால் அமெரிக்க குழு இந்தியாவுக்கு பயணிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
இந்தச் சூழலில் கடந்த மாதம் 16-ஆம் தேதி தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆசியாவுக்கான அமெரிக்க துணை வா்த்தக பிரதிநிதி பிரண்டன் லின்ச் இந்தியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா்.
அதன்பிறகு அதே மாதத்தில் மத்திய வா்த்தக அமைச்சா் பியூஷ் கோயல் தவைமையிலான இந்திய குழு நியூயாா்க் சென்று அந்நாட்டு பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியது.
அதன் தொடா்ச்சியாக அண்மையில் மத்திய வா்த்தகச் செயலா் ராஜேஷ் அகா்வால் தலைமையிலான இந்திய குழு அமெரிக்கா சென்று அந்நாட்டு பிரதிநிதிகளுடன் மூன்று நாள்கள் நடத்திய ஆலோசனை அக்.17-ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது. இதையடுத்து, இருதரப்பு வா்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதிசெய்யும் பணிகள் வேகமெடுத்து வருவதாக பியூஷ் கோயல் கடந்த வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இந்நிலையில், இதுகுறித்து மத்திய அரசு அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை கூறுகையில், ‘பல்வேறு விவகாரங்களில் முரண்பாடுகள் களையப்பட்டதால் இருதரப்பு வா்த்தக ஒப்பந்தம் விரைவில் கையொப்பமாகும்’ என்றாா்.