மகாராஷ்டிர பெண் மருத்துவா் தற்கொலை: எஸ்ஐடி விசாரணைக்கு வலுக்கும் கோரிக்கை!
மகாராஷ்டிரத்தின் சதாரா மாவட்டத்தில் 28 வயது பெண் மருத்துவா் தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கில், மென்பொறியாளா் ஒருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பீட் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பெண் மருத்துவா், சதாரா மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்து வந்தாா். இந்நிலையில், மாவட்டத்தின் பல்தான் பகுதியில் உள்ள ஒரு விடுதி அறையில், கடந்த வியாழக்கிழமை இரவு தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்த நிலையில் இவா் சடலமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டாா்.
இறந்த பெண் மருத்துவா் தனது உள்ளங்கையில் எழுதியிருந்த தற்கொலைக் குறிப்பில், உதவி ஆய்வாளா் கோபால் பதானே தன்னைப் பலமுறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும், மென்பொறியாளரான பிரசாந்த் பாங்கா் மனரீதியாகத் துன்புறுத்தியதாகவும் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தாா்.
இதையடுத்து, கோபால் பதானே, பிரசாந்த் பாங்கா் ஆகிய இருவா் மீதும் பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் தற்கொலைக்குத் தூண்டியதாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. தொடா்ந்து, உதவி ஆய்வாளா் பதானே பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
வழக்கில் மேற்கொண்டு காவல் துறை நடத்திய விசாரணையில், இறந்த பெண் மருத்துவா் குடியிருந்த வீட்டின் உரிமையாளரின் மகன்தான் பிரசாந்த் பாங்கா் என்பதும், தற்கொலை செய்வதற்கு முன்னா் மருத்துவா் இவருடன் தொலைபேசியில் பேசியுள்ளாா் என்பதும் தெரியவந்தது.
இதன் அடிப்படையில், புணேயில் இருந்த பிரசாந்த் பாங்கா் கைது செய்யப்பட்டு, பல்தானுக்கு அழைத்து வரப்பட்டாா். நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்ட அவரை 4 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீஸாருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தொடா்ந்து, அவரிடம் விசாரணை நடந்து வருவதாக காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
எஸ்ஐடி விசாரணைக்கு கோரிக்கை: பெண் மருத்துவா் தற்கொலை வழக்கை சிறப்பு விசாரணைக் குழு (எஸ்ஐடி) அமைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என மாநிலத்தின் பல்வேறு கட்சிகளைச் சோ்ந்த தலைவா்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
இந்த விவகாரத்தில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் புகாா்கள் அலட்சியப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்ற குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ள நிலையில், தேசியவாத காங்கிரஸ் (என்சிபி) தலைவா் தனஞ்சய் முண்டே , சிவசேனை (உத்தவ்) தலைவா் அம்பாதாஸ் தான்வே ஆகியோா் எஸ்ஐடி விசாரணை மற்றும் விரைவு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடத்தக் கோரியுள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக சட்ட மேலவை துணைத் தலைவா் நீலம் கோரே முதல்வா் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளாா். ‘மருத்துவரின் தற்கொலை கவலைக்குரிய விஷயம். இது ஒரு தீவிரமான பிரச்னை. இதில் சம்பந்தப்பட்டவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி முதல்வருக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளேன்’ என்று நீலம் கோரே தெரிவித்தாா்.
இதனிடையே, பெண் மருத்துவா் மேற்கொண்ட பிரேத பரிசோதனைகளின் அறிக்கைகள் மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை முடிவுகளை மாற்றியமைக்க அவருக்கு உள்ளூா் அரசியல் தலைவா்கள், காவல் துறை அதிகாரிகள் அவ்வப்போது அழுத்தம் கொடுத்ததாக அவரது உறவினா் ஒருவா் கூறியிருப்பது வழக்கின் தீவிரத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.