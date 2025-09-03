ஜிஎஸ்டி குறைப்பு: 5%, 18%-ஆக வரி குறையும் பொருள்கள் என்னென்ன?

நாடு முழுவதும் 5%, 18% ஆகிய இரு விகித சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) வரும் 22-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது. மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தலைமையில் தில்லியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக, பெரும்பாலான பொதுப் பயன்பாட்டுப் பொருள்களின் விலை வெகுவாக குறையும்.
5%-ஆக வரி குறையும் பொருள்கள்
பால், ரொட்டி, பனீா், நெய், பிஸ்கட்டுகள், சாஸ், பாஸ்தா, உளா்ந்த பழங்கள், பீட்ஸா பிரேட், தீவிர மருந்துகள், பான்டேஜ்கள், சோப், ஷாம்பு, டூத்பேஸ்ட், மெழுகுவா்த்தி, பொம்மைகள், நாற்காலிகள், சூரியமின் சாதனங்கள், காறாளைகள், உயிரி எரிவாயு பொருள்கள், ஜவுளி, டிவி, சிமென்ட்
சிறிய காா்கள், பைக்குகள் - 18 %
சொகுசு காா், எஸ்யூவி - 40 %
(1,200 சிசி பெட்ரோல், 1,500 சிசி டீசல்)
18%-ஆக குறையும் பொருள்கள்...
ஏசி, டிவி (32 அங்குலம் ), வணிக வாகனங்கள், மூன்று சக்கர வாகனங்கள், மோட்டாா் பைக்குகள் (350 சிசிக்கு மேல்).
