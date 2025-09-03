ஸ்விக்கியை தொடர்ந்து பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை உயர்த்திய சொமேட்டோ!

கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்பாக ஸ்விக்கி நிறுவனம் பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை ரூ. 14-ஆக உயர்த்திய நிலையில், சொமேட்டோ நிறுவனமும் பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை ரூ. 12-ஆக உயர்த்தியுள்ளது.
வரவிருக்கும் பண்டிகைக் காலத்தையொட்டி, ஜிஎஸ்டியை தவிர்த்து ஒவ்வொரு உணவு டெலிவரி ஆர்டர்களுக்கான பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை ரூ. 2 உயர்த்தியுள்ளது சொமேட்டோ நிறுவனம்.
முன்னதாக, ஸ்விக்கி நிறுவனம் ரூ.12-ஆக இருந்த பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை ரூ.14-ஆக உயர்த்திய நிலையில், சொமேட்டோ நிறுவனமும் ரூ. 10-ஆக இருந்த பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை ரூ. 12-ஆக உயர்த்தியுள்ளது.
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு சொமேட்டோ நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி தீபந்தர் கோயல் பயன்பாட்டுக் கட்டணம் முறையாக உயர்த்தப்படும் என்று அறிவித்தார். அதன்படி ஆகஸ்ட் 2023-ல் ரூ. 2 உயர்த்தப்பட்டது. அதன் பிறகு சொமேட்டோ நிறுவனம் பல முறை பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை உயர்த்தியது.
கடந்தாண்டு ஜனவரி மாதம் பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை ரூ. 4 ஆகவும், அக்டோபரில் ரூ. 7-ஆகவும் உயர்த்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து, மீண்டும் பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு ரூ. 2 உயர்த்தப்பட்டு ரூ. 10 ஆக அறிவித்தது.
வெளிப்படையாக செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், வருவாயை அதிகப்படுத்தவும் அதிகரிக்கப்பட்ட இந்தப் பயன்பாட்டுக் கட்டணம் உணவு விநியோகம் செய்யும் நபர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்தியாவில் உணவு டெலிவரி செய்யப்படும் துறையின் வளர்ச்சி, இந்தப் பயன்பாட்டுக் கட்டணம் உயர்ந்து இருப்பதற்கு முக்கிய அறிகுறியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் - ஜூன் காலாண்டில் சொமேட்டோ நிறுவனத்தின் மொத்த ஆர்டர்கள் மதிப்பு ஆண்டுக்கு ஆண்டு 16% உயர்ந்து ரூ. 10,769 கோடியாக உள்ளது. இது முந்தைய காலாண்டுகளில் காணப்பட்ட 20%+வளர்ச்சியை விடக் குறைந்துள்ளது.
அவசர உலகில் வீட்டிலிருந்தபடியே உணவுகளை பெரும் விதமாக ஸ்விகி மற்றும் சொமேட்டோ நிறுவனங்கள் உணவு விநியோகம் செய்து வருகிறது. பல்வேறு உணவகங்கள் வீட்டில் இருந்தே ஆப் மூலமாக நாம் உணவுகளை புக் செய்தால் அவைகளை வீடுகளுக்கே உடனடி விநியோகம் செய்து வந்தன. இந்த நிலையில் அந்த விநியோக நிறுவனங்கள் தற்போது கமிஷன் தொகையை அதிக அளவில் உயர்த்தி உள்ளதால், பொதுமக்களுக்கு உணவுப் பொருள்கள் சென்று கிடைக்கும் பொழுது 40 சதவீதம் வரை அதன் விலை அதிகரித்துவிடுகிறது.
இதற்காக கடலூா் மாவட்டத்தில் உணவு விநியோகம் செய்யும் ஸ்விகி, சொமேட்டோ பன்னாட்டு நிறுவனங்களை புறக்கணிக்க, கடலூா் மாவட்ட ஹோட்டல் சங்கம் முடிவு செய்துள்ளது.
மேலும், இதற்கு மாற்று ஏற்பாடாக கடலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த சாரோஸ் எனப்படும் உணவு விநியோக செயலியை பயன்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
