செப்.22 முதல் விவசாயிகளுக்கு ஜிஎஸ்டி குறைப்புகள் வழங்கப்படும்: வேளாண் அமைச்சர்!

விவசாயிகளுக்கு செப். 22 முதல் புதிய விலைக் குறைப்புகள் வழங்கப்படும்..
Shivraj Singh Chouhan urges tractor makers
வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான்
மத்திய ஜிஎஸ்டி குறைப்புகளின் பலன்கள் செப்டம்பர் 22 முதல் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுவதை டிராக்டர் தயாரிப்பாளர்களை சிவராஜ் சிங் சௌகான் வலியுறுத்துகிறார்.

விவசாய உபகரண உற்பத்தியாளர்களின் பிரதிநிதிகளுடனான சந்திப்பிற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர் பேசியது,

ஜிஎஸ்டி குறைப்பு நாடு முழுவதும் உள்ள சுங்க வாடகை மையங்களில் பண்ணை இயந்திரங்களை மலிவானதாக மாற்றும், அதற்கேற்ப வாடகையும் குறைக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார்.

சுங்க வாடகை மையங்களின் முதன்மை நோக்கம், குறு மற்றும் சிறு விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் பண்ணை உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களை வாடகைக்கு வழங்குவதாகும். ஜிஎஸ்டி குறைப்பு விவசாயிகளுக்கு நேரடியாகப் பயனளிக்கும்.

விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிப்பதே அரசின் நோக்கம், இதற்காக உற்பத்தியை மேம்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் சாகுபடி செலவையும் குறைப்பதும் அவசியம் என்று அவர் கூறினார்.

35 ஹெச்பி டிராக்டர்களுக்கு ரூ. 41 ஆயிரம், 45 ஹெச் டிராக்டர்களுக்கு ரூ.45 ஆயிரம், 50 ஹெச்பி டிராக்டர்களுக்கு ரூ. 53 ஆயிரம் மற்றும் 75 ஹெச்பி டிராக்டர்களுக்கு ரூ.63 ஆயிரம் வரை குறிப்பிடத்தக்க விலைக் குறைப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்று அவர் கூறினார்.

தோட்டக்கலையில் பயன்படுத்தப்படும் சிறிய வகை டிராக்டர்களின் விலை சுமார் ரூ. 23 ஆயிரம் வரை குறைக்கப்படும்.

டிராக்டர்கள் போன்ற பண்ணை இயந்திரங்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், சாகுபடி செலவைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன. செப்டம்பர் 22 முதல் விவசாயிகளுக்கு ஜிஎஸ்டி குறைப்புகளை வழங்குமாறு டிராக்டர் உற்பத்தியாளர்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

விவசாயிகளால் பெறும் நன்மை மிகப்பெரியது. இந்த குறைப்பு அனைத்து வகைகளிலும் உள்ள விவசாய உபகரணங்களுக்குப் பயனளிக்கும் என்பதை வலியுறுத்திய சௌகான், உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் டீலர்கள் இந்த நன்மையை விவசாயிகளுக்கு வழங்குவது அவசியம் என்று கூறினார்.

டிராக்டர் மற்றும் இயந்திரமயமாக்கல் சங்கம், விவசாய இயந்திர உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், அகில இந்திய ஒருங்கிணைந்த அறுவடை இயந்திர உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், இந்திய பவர் டில்லர் சங்கம் மற்றும் பிற தொடர்புடைய அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

Shivraj Singh Chouhan urges tractor makers to ensure benefits of central GST cuts are passed on to farmers from September 22.

இதையும் படிக்க: செப்.21 சூரிய கிரகணம்: சூரிய உதயமே வான அதிசயம் காட்டும்!

GST
shivraj singh chouhan

