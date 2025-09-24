பிகாரில் எதிா்க்கட்சி கூட்டணிக்கு தலைமையேற்க காங்கிரஸ் முயற்சி: பாஜக
பிகாரில் எதிா்க்கட்சி கூட்டணிக்கு தலைமையேற்கவே அங்கு காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளது என்று பாஜக விமா்சித்தது.
எதிா்வரும் பிகாா் பேரவைத் தோ்தலில் முதல்வா் நிதீஷ்குமாா் தலைமையில் தோ்தலை சந்திப்போம் என பாஜக ஏற்கெனவே அறிவித்துவிட்டது. அதேநேரம், ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் (ஆா்ஜேடி), காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் அடங்கிய எதிா்க்கட்சி கூட்டணியில் முதல்வா் வேட்பாளரை அறிவிப்பதில் இழுபறி நீடிக்கிறது. தன்னை முதல்வா் வேட்பாளராக அறிவிக்க வேண்டும் என்பதில் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் தலைவா் தேஜஸ்வி யாதவ் உறுதியாக உள்ளாா். இந்நிலையில், பாஜக மூத்த தலைவா் ரவிசங்கா் பிரசாத் கூறியதாவது:
பிகாரில் கூடிய காங்கிரஸ் செயற்குழு, முற்றிலும் அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டதாகும். பிகாரில் எதிா்க்கட்சிக் கூட்டணிக்கு தாங்கள் தலைமையேற்க முடியும் என காங்கிரஸ் கருதுகிறது. அதிக இடங்களில் போட்டியிடவும் அக்கட்சி விரும்புகிறது. எனவேதான், தேஜஸ்வி யாதவை இதுவரை முதல்வா் வேட்பாளராக அவா்கள் அறிவிக்கவில்லை.
பிகாரில் ராகுல் நடத்திய யாத்திரையில் அவரது ஊதுகுழல் போலவே தேஜஸ்வி தென்பட்டாா். இம்மாநிலத்துக்குள் யாா் வந்தாலும், சென்றாலும் வெல்லப் போவது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியே. ஏனெனில், ஆா்ஜேடி ஆட்சியில் அச்சம், ஆள்கடத்தல், கொள்ளை மற்றும் ஊழல்களை மக்கள் அனுபவித்துள்ளனா் என்றாா்
மனதளவில் ‘ஓய்ந்துவிட்ட’ நிதீஷ்குமாரை சுமையாக கருதுகிறது பாஜக என்ற காா்கேவின் விமா்சனம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த ரவிசங்கா், ‘இதுபோன்ற கருத்தை தெரிவிக்கும் முன்பு காங்கிரஸ் கட்சியில் தனது நிலை என்ன? கட்சியின் அதிகாரம் யாரிடம் உள்ளது? என்பதை அவா் சுயபரிசோதனை செய்து பாா்க்க வேண்டும்’ என்றாா்.