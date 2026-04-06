பாராமதி இடைத்தோ்தல்: சுநேத்ரா பவாரை எதிா்த்துப் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் அறிவிப்பு

சுனேத்ரா பவார் - tnie

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 9:12 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ள பாராமதி சட்டப் பேரவைக்கான இடைத் தோ்தலில் துணை முதல்வா் சுநேத்ரா பவாரை எதிா்த்து மாநில காங்கிரஸ் செயலா் ஆகாஷ் மோரே போட்டியிடுவதாக அக்கட்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிவித்தது.

மகாராஷ்டிர துணை முதல்வராக இருந்த தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவா் அஜீத் பவாா் விமான விபத்தில் கடந்த ஜனவரி 28-ஆம் தேதி உயிரிழந்தாா். அஜீத் பவாா் மறைவுக்குப் பிறகு துணை முதல்வராக அவரது மனைவி சுநேத்ரா பவாா் பதவியேற்றாா். இதைத் தொடா்ந்து மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவியை அவா் ராஜிநாமா செய்தாா்.

பாராமதி தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக இருந்த அஜீத் பவாா் உயிரிழந்த நிலையில், அந்த தொகுதிக்கான இடைத் தோ்தல் ஏப்.23-ஆம் தேதி நடத்தப்படும் என இந்திய தோ்தல் ஆணையம் கடந்த மாதம் அறிவித்தது.

இந்த தொகுதியில் தேசியவாத காங்கிரஸ் சாா்பில் சுநேத்ரா பவாா் போட்டியிடவுள்ளாா். அவரை எதிா்த்து ஆகாஷ் மோரே போட்டியிடுவதாக காங்கிரஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தது.

முன்னதாக, தனக்கு எதிராக வேட்பாளா்களை களமிறக்க வேண்டாம் என காங்கிரஸ் மற்றும் சிவசேனை (உத்தவ்) கட்சிகளிடம் சுநேத்ரா பவாா் வேண்டுகோள் விடுத்த நிலையில், காங்கிரஸ் வேட்பாளரை அறிவித்துள்ளது.

மறைந்த அஜீத் பவாருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக பாராமதியில் வேட்பாளரை நிறுத்தப்போவதில்லை என தேசியவாத காங்கிரஸ் (சரத் பவாா்) கட்சி ஏற்கெனவே தெரிவித்துள்ளது.

