Dinamani
கோபி தொகுதியில் செங்கோட்டையனின் வேட்புமனு நிறுத்திவைப்பு!திருச்சி கிழக்கிலும் விஜய் வேட்புமனு ஏற்பு! முதல்வர் வேட்பாளர்கள் 4 பேரின் வேட்புமனுவும் ஏற்பு! கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் வேட்புமனு ஏற்பு! பெரம்பூரில் விஜய் வேட்புமனு ஏற்பு!ஏர் இந்தியா தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கேம்ப்பெல் வில்சன் ராஜிநாமா!ஈரானை ஒரே நாள் இரவில் அழித்துவிட முடியும்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!
/
இந்தியா

இலங்கையிலிருந்து நாடு திரும்பிய 30 மீனவர்கள்!

News image

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 9:28 am

இலங்கையிலிருந்து 30 மீனவர்கள் பாதுகாப்பாக தாயகம் திரும்பியதாக இந்திய உயர் ஆணையரகம் செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப். 7) தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக இந்திய உயர் ஆணையரகம் தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில், “இலங்கையில் சிக்கிய 30 இந்திய மீனவர்கள் பாதுகாப்பாக தாயகம் அழைத்துவரப்பட்டு, தற்போது அவரவர்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றனர்” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான மீனவர் பிரச்னை ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயமாகும். இலங்கை நீர்ப்பரப்புக்குள் சட்டவிரோதமாக நுழைந்ததாகக் கூறப்படும் பல சம்பவங்களில், பாக் நீரிணையில் இலங்கைக் கடற்படையினர் இந்திய மீனவர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதுடன், அவர்களது படகுகளையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டையும் இலங்கையையும் பிரிக்கும் குறுகிய நீர்ப்பரப்பான பாக் நீரிணை, இரு நாட்டு மீனவர்களுக்கும் ஒரு செழிப்பான மீன்பிடித் தளமாக விளங்குகிறது.

அதேவேளையில், இரு நாடுகளின் மீனவர்களும், அறியாமல் ஒருவருக்கொருவர் கடல் எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழைவதால் அடிக்கடி கைது செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.

மேலும், இலங்கை கடற்படையின் தகவல்படி, 2026 ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதி வரை, 15 இழுவைப் படகுகளும் 102 இந்திய மீனவர்களும் கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Summary

The High Commission of India stated on Tuesday (April 7) that 30 fishermen have safely returned to their homeland from Sri Lanka.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஈரானில் சிக்கித் தவித்த 345 தமிழக மீனவர்கள் மீட்பு!

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு : இலங்கையில் 4 நாள்கள் வேலை! 3 நாள்களுக்கு விடுமுறை!

வீடியோக்கள்

நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

28 நிமிடங்கள் முன்பு
"Edappadi Palanisamy உடன் சேர்ந்ததில் தவறில்லை": TTV Dhinakaran Exclusive
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு