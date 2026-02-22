சூப்பர் 8: இங்கிலாந்துக்கு எதிராக இலங்கை பந்துவீச்சு!

சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக இலங்கை அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
இலங்கை அணியில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்துள்ளதாக அணியின் கேப்டன் ஷனாகா கூறியுள்ளார்.
முதல் சூப்பர் 8 ஆட்டம் மழையினால் ரத்து செய்யப்பட்டது. தற்போது இரண்டாவது சூப்பர் ஆட்டம் இலங்கையில் நடைபெறுகிறது.
இங்கிலாந்து அணியில் மாற்றமில்லை என அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் தெரிவித்துள்ளார்.
இலங்கை: பதும் நிஸாங்கா, கமில் மிஷாரா, குசல் மெண்டிஸ், பவன் ரத்நாயக, கமிந்து மெண்டிஸ், தசுன் ஷனாகா, துனித் வெல்லாலகே, துஷான் ஹேமந்த, துஷ்மந்த சமீரா, மஹீஷ் தீக்ஷனா, தில்ஷான் மதுஷங்கா.
இங்கிலாந்து: பிலிப் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெத்தேல், டாம் பான்டன், ஹாரி புரூக், சாம் கரண், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், லியாம் டாசன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆதில் ரஷித்.
