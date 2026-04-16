Dinamani
தொகுதி மறுவரையறையால் எந்த மாநிலத்திற்கும் இழப்பு ஏற்படாது: அர்ஜுன் ராம் மேக்வால்மூன்று மசோதாக்கள் மீதான வாக்கெடுப்பு நாளை (ஏப். 17) நடைபெறும்! - ஓம் பிர்லாதொகுதி மறுவரையறை மசோதா! ராகுலுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை! தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழ்நாட்டுக்குப் பாதிப்பில்லை! இபிஎஸ் பேச்சுமக்களவையில் தொகுதி மறுவரையறை, மகளிர் இடஒதுக்கீடு திருத்த மசோதாக்கள் தாக்கல்! தொகுதி மறுவரையறை கூடாது! 2023 மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு ஆதரவு! - டி.ஆர். பாலு ஆதவ் அர்ஜுனா வேட்புமனுவுக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு! எதிர்ப்புத் தீ பரவட்டும்.. பாஜகவின் ஆணவம் வீழட்டும்! - ஸ்டாலின்
/
இந்தியா

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு நவீன் பட்நாயக் எதிர்ப்பு!

News image

நவீன் பட்நாயக் - கோப்புப் படம்

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 8:51 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு பிஜு ஜனதா தளத்தின் தலைவரும் ஒடிஸாவின் முன்னாள் முதல்வருமான நவீன் பட்நாயக் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

மக்களவை - பேரவைகளில் 33 சதவீத மகளிா் இடஒதுக்கீட்டை 2029-ஆம் ஆண்டுமுதல் அமலாக்கவும், அதற்கு ஏதுவாக மொத்த மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 543-இல் இருந்து 850 வரை அதிகரிக்கவும் வகை செய்யும் அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 131-ஆவது திருத்த மசோதா உள்பட மூன்று மசோதாக்கள் மக்களவையில் இன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள மக்கள்தொகை அடிப்படையிலான தொகுதி மறுவரையறைக்கு காங்கிரஸ், திமுக, சமாஜவாதி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், ஒடிஸா முன்னாள் முதல்வர் நவீன் பட்நாயக்கும் இம்மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

ஒடிஸாவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் அவர் தெரிவித்திருப்பதாவது:

”தற்போது ஒடிஸாவின் மக்களவை உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 21 ஆகும். மொத்த மக்களவை உறுப்பினர் எண்ணிக்கையில் 3.9 சதவிகிதமாகும். ஆனால், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால், ஒடிஸாவின் மக்களவை உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை 29 ஆக உயரும். ஆனால், மொத்த எண்ணிக்கையில் 3.4 சதவிகிதமாக குறையும்.

ஆகையால், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவையும், மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவையும் பிரித்து தனித்தனியாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஒடிஸாவின் பிரதிநிதித்துவப் பங்கு எந்த வகையிலும் குறைக்கப்படாமல் இருந்தால் மட்டுமே திருத்த மசோதவை ஆதரிக்க வேண்டும். இதற்காக நாடாளுமன்றத்தில் உள்ளேவும், வெளியேவும் குரல் எழுப்ப வேண்டும். நமது மாநிலத்தின் நலன்களைப் பாதுகாக்க ஒன்றுபட்டு நிற்போம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தொகுதி மறுவரையறை மசோதா! ராகுலுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை!

தொகுதி மறுவரையறை கூடாது! 2023 மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு ஆதரவு! - டி.ஆர். பாலு

தொகுதி மறுவரையறை: அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்ட வரைவு மசோதா நகல் வெளியீடு!

தமிழக பேரவைத் தேர்தலை நடத்த எத்தனை கோடி ஒதுக்கீடு? அர்ச்சனா பட்நாயக் தகவல்

வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

15 ஏப்ரல் 2026
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 ஏப்ரல் 2026