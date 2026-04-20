ஜம்மு-காஷ்மீரில் பேருந்து கவிழ்ந்து 15 பேர் பலி! 20 பேர் காயம்!

ஜம்மு-காஷ்மீரின் உதம்பூரில் பேருந்து ஒன்று மலைப்பாதையிலிருந்து உருண்டு விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் 15 பேர் உயிரிழந்தனர். 20 பேர் காயமடைந்தனர்.
இந்த விபத்து காகோர்ட் கிராமத்திற்கு அருகே இன்று காலை 10 மணியளவில் பேருந்து கொண்டை ஊசி வளைவில் உதம்பூருக்குச் சென்றுகொண்டிருந்தபோது நிலைதடுமாறி உருண்டு கீழே விழுந்தது.
விபத்து குறித்து அறிந்த உள்ளூர் மக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து மீட்புப் பணியில் இறங்கி, இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்டனர். பின்னர், போலீஸார், மீட்புக் குழுவினர் அங்கு விரைந்துசென்று காயமடைந்த 20 பேரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அவர்களில் பலரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். உயிரிழந்த 15 பேரின் உடல்களும் அதே மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.
இந்த விபத்து குறித்து மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங், உதம்பூர் துணை ஆட்சியர் மிங்கா ஷெர்பாவிடம் தொடர்புகொண்டு நிலைமையைக் கேட்டறிந்தார். இதுதொடர்பாக போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Summary
At least 15 people were killed and 20 others injured after a passenger bus rolled down a hill in Jammu and Kashmir’s Udhampur on Monday, officials said.
தொடர்புடையது
ஹஜ் பயணம்: ஜம்முவிலிருந்து 431 பேர் அடங்கிய முதல் குழு புறப்பட்டது!
ஜம்மு - காஷ்மீரில் சந்தேக நபர்கள் நடமாட்டம்: பாதுகாப்புப் படை தேடுதல் நடவடிக்கை
ஜம்மு - காஷ்மீரில் கனமழை! பள்ளி விடுதியில் சிக்கிய 34 பேரை மீட்ட ராணுவம்!
நேபாளம்: பேருந்து கவிழ்ந்து 7 இந்தியர்கள் பலி
