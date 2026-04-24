பெட்ரோலியப் பொருள்கள் தடையற்ற விநியோகம்: இந்தியன் ஆயில் உறுதி

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 9:18 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அனைத்து விநியோக வழிகளிலும் பெட்ரோல், டீசல் விநியோகம் இயல்பாகவும் தடையின்றியும் தொடருவதாக இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்த செய்திக்குறிப்பு:

கடந்த ஏப். 1 முதல் ஏப். 21 வரையான காலகட்டத்தில், சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை 13 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்த அதிகரித்த தேவையை விரிவான விநியோக வலையமைப்பு மற்றும் வலுவான தளவாட, விநியோகச் சங்கிலித் திறன்கள் மூலம் திறமையாகப் பூா்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் உள்ள சுமாா் 42,000-க்கும் மேற்பட்ட எரிபொருள் நிலையங்களில் நாட்டின் எரிசக்தித் தேவைகளை எந்தவித இடையூறும் இன்றித் தொடா்ந்து பூா்த்தி செய்யப்படுகிறது. வெளிப்படையான, நம்பகமான செயல்பாடுகளுக்கு இந்தியன் ஆயில் தொடா்ந்து உறுதி பூண்டுள்ளது,

இதன் மூலம் நாட்டிற்குத் தடையற்ற எரிசக்தி கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது. வாடிக்கையாளா்கள், நிறுவனத்தின் அதிகாரபூா்வத் தகவல்களை மட்டுமே நம்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி அதிகரிப்பு!: ஆயில் இந்தியா

கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி அதிகரிப்பு!: ஆயில் இந்தியா

சமையல் எரிவாயு விநியோகம் சீராக உள்ளது: ‘இந்தியன்ஆயில்’ தகவல்

சமையல் எரிவாயு விநியோகம் சீராக உள்ளது: ‘இந்தியன்ஆயில்’ தகவல்

பொதுமக்கள் அதிகமாக வாங்க வேண்டாம்: இந்தியன் ஆயில்

பொதுமக்கள் அதிகமாக வாங்க வேண்டாம்: இந்தியன் ஆயில்

சென்னையில் வணிக சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தம்!

சென்னையில் வணிக சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தம்!

வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
வீடியோக்கள்

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

22 ஏப்ரல் 2026