மல்லிகார்ஜுன கார்கே முதல்வரானால் வரவேற்போம்: கர்நாடக அமைச்சர் ஜி.பரமேஸ்வர்

அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, கர்நாடக மாநில முதல்வரானால் வரவேற்போம் என்று அம்மாநில உள்துறை அமைச்சர் ஜி.பரமேஸ்வர் தெரிவித்தார்.

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 10:14 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, கர்நாடக மாநில முதல்வரானால் வரவேற்போம் என்று அம்மாநில உள்துறை அமைச்சர் ஜி.பரமேஸ்வர் தெரிவித்தார்.

இது குறித்து பெங்களூரில் செய்தியாளர்களிடம் அவர் புதன்கிழமை கூறியதாவது:

அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கர்நாடக மாநில முதல்வரானால் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்போம். மல்லிகார்ஜுன கார்கே, அனுபவம் மிக்க மூத்த தலைவர்.

கர்நாடக முதல்வர் மாற்றம் குறித்த செய்திகள் ஊடகங்களில் வெளியாகி வருகின்றன. அதைப் பற்றி எங்களுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை. குறிப்பாக எனக்கு எதுவும் தெரியவில்லை. எனவே, முதல்வர் மாற்றம் தொடர்பாக கருத்து தெரிவிப்பது சரியாக இருக்காது.

கர்நாடகத்தின் அரசியல் நிலைமை குறித்து கட்சி மேலிடத்துக்கு நன்றாகத் தெரியும். எனவே, முதல்வர் மாற்றம் குறித்து என்ன முடிவெடுக்க வேண்டும் என்பது பற்றி கட்சி மேலிடத்துக்கு தெரியும்.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவராக இருக்கும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்தவர். அவருக்கு நீண்டநெடிய அரசியல் அனுபவம் உள்ளது.

கர்நாடக அரசியல் பற்றிய அனுபவம் அவருக்கு இருப்பதால், இங்கு என்ன நடக்கிறது என்பது பற்றி அவருக்கு நன்றாக தெரியும். அவருக்கு எதையும் சொல்ல வேண்டிய அவசிய

மில்லை.

எனவே, இதுபற்றி மேலும் எதையும் பேச நான் விரும்பவில்லை. இவற்றைவிட, மக்களுக்கு கொடுத்துள்ள வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவது மிகவும் முக்கியம் என்றார் அவர்.

