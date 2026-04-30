லடாக்கில் மிதமான நிலநடுக்கம்!

லடாக்கில் மிதமான நிலநடுக்கம் - X | NCS

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 3:38 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லடாக்கில் மிதமான நிலநடுக்கம் பதிவானதாக தேசிய நிலநடுக்கவியல் ஆய்வு மையம் வியாழக்கிழமை காலை தெரிவித்துள்ளது.

லே பகுதியை மையமாகக் கொண்டு பதிவான இந்த நிலநடுக்கம், ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.1 ஆகப் பதிவாகியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக தேசிய நிலநடுக்கவியல் ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், வியாழக்கிழமை அதிகாலை 3.54 மணியளவில் லே, லடாக் பகுதியில் 150 கி.மீ. ஆழத்தில் பதிவாகியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

லே சுற்றுப்புறங்களில் சில பகுதிகளில் இந்த நிலநடுக்கத்தால் லேசான அதிர்வுகள் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், சேதம் குறித்த உடனடித் தகவல்கள் எதுவும் இதுவரை பதிவாகவில்லை.

Moderate Earthquake in Ladakh!

லடாக்கில் 5 புதிய மாவட்டங்களுக்கு துணைநிலை ஆளுநர் ஒப்புதல்!

