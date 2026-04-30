லடாக்கில் மிதமான நிலநடுக்கம் பதிவானதாக தேசிய நிலநடுக்கவியல் ஆய்வு மையம் வியாழக்கிழமை காலை தெரிவித்துள்ளது.
லே பகுதியை மையமாகக் கொண்டு பதிவான இந்த நிலநடுக்கம், ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.1 ஆகப் பதிவாகியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தேசிய நிலநடுக்கவியல் ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், வியாழக்கிழமை அதிகாலை 3.54 மணியளவில் லே, லடாக் பகுதியில் 150 கி.மீ. ஆழத்தில் பதிவாகியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
லே சுற்றுப்புறங்களில் சில பகுதிகளில் இந்த நிலநடுக்கத்தால் லேசான அதிர்வுகள் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், சேதம் குறித்த உடனடித் தகவல்கள் எதுவும் இதுவரை பதிவாகவில்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
தினமணி செய்திச் சேவை
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு