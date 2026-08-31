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மணிப்பூரில் விழிப்புணர்வு பேரணியில் வன்முறை; கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீச்சு- பலர் காயம்

மணிப்பூரில் நடந்த விழிப்புணர்வு பேரணி வன்முறையாக மாறியது பற்றி....

Manipur: Torchlight vigil turns violent; stones pelted, tear gas shells fired, several injured

மணிப்பூர். - கோப்புப்படம்.

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 11:53 am IST

மணிப்பூரில் நடந்த விழிப்புணர்வு பேரணியில் திடீரென வன்முறை வெடித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடவடிக்கைக்கு முன்னதாக தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தி காக்சிங் மாவட்டத்தில் வபகாய், ஹியாங்லாம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான கிராம மக்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு தீப்பந்தம் ஏந்தி விழிப்புணர்வு பேரணி மேற்கொண்டனர்.

இந்தப் பேரணி காக்சிங் மாவட்ட தலைமையகத்தை நோக்கிச் சென்றபோது, ​​கேராக் அணை பகுதிக்கு அருகில் போலீஸார் போராட்டக்காரர்களைத் தடுத்து நிறுத்தி, திரும்பிச் செல்லுமாறு கேட்டுக்கொண்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அப்போது ஏற்பட்ட பதற்றம் வன்முறையாக மாறியது. போராட்டக்காரர்களில் சிலர் கற்களை வீசித் தாக்குதலில் ஈடுபட்டதால், கூட்டத்தைக் கலைக்கக் போலீஸார் பல கண்ணீர் புகைக் குண்டுகளை வீசினர்.

இதில் சில போராட்டக்காரர்களுக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது என்று அதிகாரிகள் மேலும் கூறினர். மணிப்பூரில் மே 2023ஆண்டு முதல் இம்பால் பள்ளத்தாக்கைச் சேர்ந்த மைதேயி சமூகத்தினருக்கும், அதை ஒட்டிய மலைப்பகுதிகளைச் சேர்ந்த குகி சமூகத்தினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட இன வன்முறையில் 260-க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கானோர் வீடுகளை இழந்துள்ளனர்.

Summary

A torchlight vigil in Manipur's Kakching district demanding NRC updation prior to the Census exercise in the northeastern state turned violent, with some protesters pelting the police with stones, and the law enforcers retaliating with tear gas shells, leading to injuries to a few agitators, officials said on Monday.

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