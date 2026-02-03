இந்தியா

பிரபல இசையமைப்பாளர் எஸ்.பி. வெங்கடேஷ் காலமானார்!

மலையாள திரையுலகின் மூத்த இசையமைப்பாளர் எஸ்.பி. வெங்கடேஷ் காலமானார்...
இசையமைப்பாளர் எஸ்.பி. வெங்கடேஷ்
இசையமைப்பாளர் எஸ்.பி. வெங்கடேஷ் படம் - எக்ஸ்
Updated on
1 min read

மலையாள திரையுலகின் மூத்த இசையமைப்பாளர் எஸ்.பி. வெங்கடேஷ் காலமானார்.

மலையாள திரையுலகின் மூத்த இசையமைப்பாளரான சங்கீதராஜன் என்று அழைக்கப்படும் எஸ்.பி. வெங்கடேஷ் (வயது 70) மாரடைப்பால் சென்னையில் உள்ள அவரது வீட்டில் இன்று (ஜன. 3) காலமானார்.

கடந்த 1985 ஆம் ஆண்டு வெளியான “ஜானகீய கோதாதி” எனும் திரைப்படம் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான எஸ்.பி. வெங்கடேஷ், மலையாளம், தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு மற்றும் வங்கம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியான ஏராளமான படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார்.

பல்வேறு ஹிட் பாடல்களை வழங்கியுள்ள எஸ்.பி. வெங்கடேஷ் மூத்த நடிகர்களான மம்மூட்டி, மோகன் லால் ஆகியோருடன் இணைந்து திரைப்படங்களில் பணியாற்றியுள்ளார்.

இந்த நிலையில், இசையமைப்பாளர் எஸ்.பி. வெங்கடேஷின் மறைவுக்கு கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் மற்றும் மலையாள திரையுலகினர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இசையமைப்பாளர் எஸ்.பி. வெங்கடேஷ்
எதிர்நீச்சல் -2 ஒளிபரப்பு நேரத்தில் மாற்றம்!
Summary

Veteran Malayalam film music composer S.P. Venkatesh has passed away.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

heart attack
Dies
Malayalam
காலமானார்
music director
இசையமைப்பாளர்
மலையாள சினிமா
sudden heart attack

Related Stories

No stories found.