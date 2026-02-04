இந்தியா

2026 யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு அறிவிப்பு வெளியானது!

2026 ஆம் ஆண்டுக்கான யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு குறித்த அறிவிப்பை மத்திய அரசுப் பணியாளர் தோ்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி) வெளியிட்டுள்ளது.

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கான குடிமைப் பணித் தேர்வுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தேர்வுகளை யுபிஎஸ்சி நடத்தி வருகிறது.

24 வகையான குடிமைப் பணிகளுக்கு மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி) நடத்தும் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு, முதல்நிலைத் தேர்வு, முதன்மைத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு என மூன்று படிநிலைகள் கொண்டது.

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (UPSC) 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான குடிமைப் பணிகள் தேர்வுக்கான (CSE) அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டு மொத்தம் 933 காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்கள் இன்று (பிப். 4) முதல் பிப். 24 ஆம் தேதி மாலை 6 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

வரும் மே 24 ஆம் தேதி முதல்நிலைத் தேர்வும், இதனையடுத்து ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி முதன்மைத் தேர்வும் நடைபெறவுள்ளன. மேலும், விவரங்களுக்கு மற்றும் விண்ணப்பிக்க யுபிஎஸ்சியின் அதிகாரபூர்வ இணையதள பக்கமான www.upsc.gov.in-இல் அணுகலாம்.

