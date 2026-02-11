இந்தியா

ஆசியாவின் சிறந்த மலைப்பிரதேசங்களின் பட்டியலில் சிம்லாவுக்கு முதலிடம்!

ஆசியாவின் சிறந்த மலைப்பிரதேசங்களின் பட்டியலில் சிம்லா முதலிடம் பிடித்துள்ளது குறித்து...
சிம்லா
சிம்லாபடம் - பிடிஐ
ஆசியாவின் சிறந்த மலைப்பிரதேசங்களின் பட்டியலில் நாட்டிலுள்ள சிம்லாவுக்கு முதலிடம் கிடைத்துள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக இலங்கையின் நுவரெலியா உள்ளது.

ஆசியாவின் சிறந்த மலைப்பிரதேசங்களின் பட்டியலை பிரபல சுற்றுலா இணையதள நிறுவனமான அகோடா வெளியிட்டுள்ளது.

இதில் ஹிமாசலப் பிரதேசத்தின் தலைநகர் சிம்லா முதலிடம் பிடித்துள்ளது. மலைகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படும் சிம்லாவில், புகழ் பெற்ற பிஜிலி மகாதேவ் சிவன் கோவில் உள்ளது. இந்த சிவலிங்கம் பனியால் மூடப்பட்டிருக்கும்.

சிம்லாவில் இருந்து 19 கி.மீ. தொலைவில் குர்பி மலை உள்ளது. இந்த மலையில் பழங்குடி மக்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர். அதனால், இயற்கை சீர்குலையாமல் உள்ளது.

பிரமிக்க வைக்கும் ஏரிகளுடன், செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஐஸ் கட்டி திடல் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரையும் கவர்ந்துள்ளது.

சுற்றுலாவுக்குச் செல்லும் பலரும் விரும்பிச் செல்லும் இடங்களில் ஒன்றாகவும் இது உள்ளது. இத்தகைய காரணங்களால் சிறந்த மலைப்பிரதேசங்களின் பட்டியலில் சிம்லா முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

சிம்லா மலைப்பிரதேசத்திலுள்ள குடியிருப்புகள்
சிம்லா மலைப்பிரதேசத்திலுள்ள குடியிருப்புகள்படம் - பிடிஐ

சிம்லாவுக்கு அடுத்தபடியாக 2வது இடத்தில், இலங்கையின் மலையகப் பகுதியில் அமைந்துள்ள நுவரெலியா உள்ளது. இது குட்டி இங்கிலாந்து என அழைக்கப்படுகிறது.

3வது இடத்தில் மலேசியாவின் கேமரன் ஹைலேண்ட்ஸ், 4வது இடத்தில் வியட்நாமின் சாப்பா மலைப்பகுதி உள்ளது. 5 வது இடத்தில் இந்தோனேசியாவின் பான்டுங் மலைத்தொடர், 6 வது இடத்தில் பூடானின் திம்பு, 7 வது இடத்தில் வியட்நாமின் டலாட் மலை உள்ளது.

சிம்லா
இலங்கை
சிம்லா
ஹிமாசல பிரதேசம்

