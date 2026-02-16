வெற்றிக்கு ரன்கள், ஜனநாயகத்துக்கு வாக்குகள்! தேர்தல் ஆணையம் நூதன பிரசாரம்!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி பெற்ற வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள இந்திய தேர்தல் ஆணையம், நூதன பிரசாரத்தையும் மேற்கொண்டுள்ளது.
டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் குரூப் சுற்றில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மோதின. இதில், பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
அதில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
”கொழும்பில் வெற்றி! டி20 உலகக் கோப்பையில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரானஅற்புதமான வெற்றியை பதிவு செய்த இந்திய அணிக்கு வாழ்த்துகள்.
அழுத்தம் நிறைந்த போட்டியில் ஒவ்வொரு ரன்னும் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதுபோல ஜனநாயகத்துக்கு ஒவ்வொரு வாக்கும் முக்கியம்.
உங்கள் இன்னிங்ஸை விளையாட, படிவம் 6-ஐ நிரப்பி இன்றே உங்களை ஒரு வாக்காளராகப் பதிவு செய்யுங்கள்!!” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
