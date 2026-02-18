போனில் எந்த பிரச்னையும் இல்லை.. உலகம் முழுவதும் முடங்கியது யூடியூப்!

சில மணி நேரமாக ஒருவரது செல்போனில் யூடியூப் பக்கங்கள் செயல்படாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால், அதற்குக் காரணம் செல்போனோ அல்லது நெட்வொர்க் பிரச்னையோ காரணமல்ல. உலகம் முழுவதும் பல நாடுகளில் இன்று யூடியூப் முடங்கியிருக்கிறது.
இன்று காலை முதலே, யூடியூப் பக்கத்தின் முகப்புப் பக்கத்தில் சம்திங் வென்ட் ராங் என்று ஆங்கிலத்தில் தகவல் வந்தது. சிலருக்கு யூடியூப் லிங்குகள் வேலை செய்யாமல் இருந்தன.
இது குறித்து ஏராளமான பயனர்கள் புகார் அளித்திருந்த நிலையில் யூடியூப் நிறுவனம் எக்ஸ் பக்கத்தில் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறது. அதாவது எங்கள் பரிந்துரைகள் அமைப்பில் ஏற்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பக் கோளாறே இதற்குக் காரணம். முதலில், யூடியூப் முகப்புப் பக்கத்தை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம்.
படிப்படியாக அனைத்துப் பிரச்னைகளையும் சரி செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது என்று விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.
யூடியூப் பக்கம் முடங்கியதுமே, பல பயனர்கள் தங்களது செல்போனில்தான் பிரச்னை என்று நினைத்தனர். ஆனால், பிறகு இது யூடியூப் தொழில்நுட்பக் கோளாறு என்று செய்திகள் வெளியாகின. அப்போது யூடியூப் நிறுவனம் கொடுத்த முதல் பதிவில், யூடியூப் சேவை பெறுவதில் உங்களுக்கு பிரச்னை இருக்கலாம். அவ்வாறு சிக்கல் இருந்தால் நீங்கள் தனியாக இல்லை. எங்களது நிறுவனம் அதனை சரி செய்ய உழைத்து வருகிறது என்று பதிவிட்டிருந்தது.
பிறகு, கொடுத்த விளக்கத்தில் எங்கள் நிறுவனத்தின் பரிந்துரைகள் அமைப்பில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு யூடியூப் முகப்புப் பக்கம், யூடியூப் செயலி, யூடியூப் மியூசிக், யூடியூப் கிட்ஸ் பக்கங்களில் விடியோக்கள் வருவதை தடுத்துள்ளது. தற்போது முகப்புப் பக்கம் மட்டும் சரி செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து சிக்கல்களையும் சரி செய்ய எங்கள் குழு தொடர்ந்து வேலை செய்து வருகிறது. விரைவில் பிரச்னை சரி செய்யப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
