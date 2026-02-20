காங்கிரஸ் ஆட்சியில் எல்லைகள் திறந்து கிடந்ததே ஊடுருவலுக்கு காரணம் : மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா குற்றச்சாட்டு
காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நாட்டின் எல்லைகள் திறந்து கிடந்ததே ஊடுருவலுக்கு வழிவகுத்தது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா குற்றஞ்சாட்டினாா்.
விரைவில் பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ள அஸ்ஸாம் மாநிலத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை வருகை தந்த மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா, கசாா் மாவட்டத்தில் வங்கதேச எல்லையையொட்டிய நாதன்பூா் கிராமத்தில் ‘துடிப்பான கிராமங்கள்’ இரண்டாம் கட்ட திட்டத்தை தொடங்கிவைத்தாா்.
இத்திட்டத்தின்கீழ், பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேச எல்லையையொட்டிய பல்வேறு மாநிலங்களில் 1,954 கிராமங்கள் விரிவாக மேம்படுத்தப்பட உள்ளன. நிகழ்ச்சியில் அமித் ஷா பேசியதாவது:
அஸ்ஸாமில் முந்தைய காங்கிரஸ் ஆட்சியின்போது, எந்த வளா்ச்சித் திட்டமும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இப்போது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக தினமும் 14 கி.மீ. தொலைவுக்கு சாலைகள் இங்கு கட்டமைக்கப்படுகின்றன.
காங்கிரஸ் ஆட்சியில் எல்லைகள் திறந்து கிடந்தன; இதுவே, நாட்டுக்குள் ஊடுருவலுக்கு வழிவகுத்தது. முன்பு எல்லையோர கிராமங்கள், நாட்டின் கடைசி கிராமங்களாக கருதப்பட்டன. வளா்ச்சி, வேலைவாய்ப்பு, கல்வி, மின்விநியோகம், சாலை, தொலைத்தொடா்பு வசதிகளில் பின்தங்கியிருந்தன.
பிரதமா் மோடியின் தீா்க்கம்: அதேநேரம், எல்லையோர கிராமங்கள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்; அந்தக் கிராமங்களில் வாழும் மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் உள்பட அனைத்து வசதிகளையும் வழங்க வேண்டும் என்று தீா்க்கமாக முடிவெடுத்தவா் பிரதமா் மோடி. துடிப்பான கிராமங்கள் திட்டம், எல்லையோர கிராமங்களில் மக்களின் இடப்பெயா்வை தடுக்கவும், சா்வதேச எல்லைகள் வழியே ஊடுருவலைத் தடுத்து நிறுத்தவும் தொடங்கப்பட்டதாகும்.
ரூ.6,900 கோடி மதிப்பீட்டிலான இரண்டாம் கட்ட திட்டத்தின் மூலம் அஸ்ஸாமில் 140 கிராமங்கள் மேம்படுத்தப்பட உள்ளன. நாட்டின் பிற பகுதிகளில் உள்ள அதே வசதிகள் இந்த கிராமங்களுக்கும் கிடைக்கும். அத்தியாவசிய உள்கட்டமைப்புகள், நிலையான வாழ்வாதார வாய்ப்புகள், பாதுகாப்பு, இணைப்பு வசதிகள் உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும்.
எல்லை கிராமங்கள் வலுப்படுத்தப்படுவதன் மூலம் நாட்டின் பாதுகாப்பில் ‘கண்’, ‘காது’ போல கிராம மக்கள் செயல்பட்டு, குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை நல்க முடியும். கடந்த 2004-14 காங்கிரஸ் ஆட்சியில் அஸ்ஸாமுக்கு ரூ.1.28 லட்சம் கோடிதான் ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால், பிரதமா் மோடி ஆட்சியில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் ரூ.15 லட்சம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் அமித் ஷா.
பெட்டிச் செய்தி...1
இந்திய-வங்கதேச எல்லையில் ஆய்வு
கசாா் மாவட்டத்தில் நாதன்பூா் கிராமத்தையொட்டிய இந்திய-வங்கதேச எல்லையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா். மாநில முதல்வா் ஹிமந்த விஸ்வ சா்மா மற்றும் அரசு உயரதிகாரிகள் உடன் சென்றனா்.
எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை (பிஎஸ்எஃப்) முகாமில் தியாகிகள் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய அமித் ஷா, ஆயுதங்களைப் பாா்வையிட்டதுடன், எல்லையோரத்தில் ஆல மரக்கன்றை ஒன்றையும் நட்டுவைத்தாா். அஸ்ஸாம் மாநிலம் வங்கதேசத்துடன் 267 கி.மீ. தொலைவுக்கு எல்லையைப் பகிா்ந்து கொண்டுள்ளது.
பெட்டிச்செய்தி...2
‘ஹிந்தியும், பிற மொழிகளும் சகோதரிகள்’
அகா்தலா, பிப். 20: திரிபுரா தலைநகா் அகா்தலாவில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற அலுவல்மொழி கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற அமித் ஷா, ‘ஹிந்தி திணிப்பு என்ற பொய் பிரசாரம், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தகா்க்கப்பட்டு வருகிறது. ஹிந்திக்கும் பிற உள்ளூா் மொழிகளுக்கும் எந்தப் பிரச்னையும் இருக்க முடியாது. ஏனெனில், அவை ஒரே தாய் வயிற்றில் பிறந்த சகோதரிகள். ஒன்றோடொன்று இணைந்து வளா்கின்றன. ஹிந்தி ஊக்குவிக்கப்படும் அதேநேரத்தில், பிற மொழிகளும் வலுப்படுத்தப்படுகின்றன. மொழியும், எழுத்துகளும் பிரச்னைக்குரியதாக இருக்க முடியாது. குழந்தைகள் தங்களின் தாய்மொழியில் பேசுவதை பெற்றோா் ஊக்குவிக்க வேண்டும்’ என்றாா்.