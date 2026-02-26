Dinamani
அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்! தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்!!சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
இந்தியா

சிறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப நெறிமுறை: மாநிலங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

திறந்தவெளி சிறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் நிரப்புவது தொடா்பான நெறிமுறையை வகுக்கும்படி மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

News image
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 9:32 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திறந்தவெளி சிறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் நிரப்புவது தொடா்பான நெறிமுறையை வகுக்கும்படி மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நன்னடத்தை உடைய கைதிகள், குறைந்த அளவு கண்காணிப்புடன் இருக்கும் இடமே திறந்தவெளி சிறைச்சாலையாகும். இங்குள்ள கைதிகளுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்காக பகல் நேரத்தில் வெளியில் விவசாயம் போன்ற வேலைக்குச் சென்றுவிட்டு, இரவு நேரத்தில் மீண்டும் சிறைக்கு திரும்பி வரும் சலுகை வழங்கப்படுகிறது. சமுதாயத்தில் கைதிகளுக்கு தொடா்புகளை ஏற்படுத்தவும், வெளிவாழ்க்கையில் மனரீதியில் கைதிகளுக்கு ஏற்படுத்தும் அழுத்தத்தை குறைக்கும் வகையிலும் இந்த சிறைச்சாலை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

இந்த சிறைச்சாலை தொடா்பான பொதுநல மனு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், சந்தீப் மேத்தா ஆகியோரைக் கொண்ட அமா்வு முன்பு வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு வருமாறு:

சிறைச்சாலைகள் என்பது தவறுகளை கைதிகள் திருத்திக் கொள்ளும் இடமாகும். அந்த இடம் கண்ணியம், சுய மரியாதை, சமூக மறு ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும் இடமாக இருக்க வேண்டும். இதை கண்காணிக்கும் குழுக்களை அமைப்பது தொடா்பான நெறிமுறையை மாநில அரசுகள், யூனியன் பிரதேச அரசுகள் 3 மாதங்களில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

அதேபோல், திறந்தவெளி சிறைகள் தொழிலாளா் முகாமாக மட்டும் செயல்படக்கூடாது. இதை மாநில அரசுகளும், யூனியன் பிரதேச அரசுகளும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அந்த சிறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை 2 மாதங்களுக்குள் நிரப்புவதையும் மாநில, யூனியன் பிரதேச அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். நீதிமன்ற உத்தரவு செயல்படுத்தப்பட்டது தொடா்பான அறிக்கையை, அது செயல்படுத்தப்பட்ட ஒரு மாதத்துக்குள் கண்காணிப்புக் குழுவிடம் மாநில, யூனியன் பிரதேச அரசுகள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

இதேபோல் பெண் கைதிகள் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்பட இடவசதி இருக்கும் வகையில் திறந்தவெளி சிறைச்சாலைகளை சீரமைப்பது தொடா்பான நெறிமுறையையும் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் உருவாக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனா்.

டிரெண்டிங்

2018-ஆம் ஆண்டுக்கு முந்தைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் தொடா்பான வழக்குகளை திரும்ப விசாரிக்க முடியாது: உச்ச நீதிமன்றம்

2018-ஆம் ஆண்டுக்கு முந்தைய நிலம் கையகப்படுத்துதல் தொடா்பான வழக்குகளை திரும்ப விசாரிக்க முடியாது: உச்ச நீதிமன்றம்

இடையறா பயணத்தின் 'மைல்கல்' தேர்தல்!

இடையறா பயணத்தின் 'மைல்கல்' தேர்தல்!

திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கான விதிகளை வெளியிட்டது உச்ச நீதிமன்றம்!

திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கான விதிகளை வெளியிட்டது உச்ச நீதிமன்றம்!

அரசின் ஒப்பந்தங்கள் தேச நலனை அடிப்படையாக கொள்ள வேண்டும்: உச்ச நீதிமன்றம்

அரசின் ஒப்பந்தங்கள் தேச நலனை அடிப்படையாக கொள்ள வேண்டும்: உச்ச நீதிமன்றம்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு