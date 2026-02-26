/
இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவா் உதய் பானு சிப் மற்றும் இளைஞா் காங்கிரஸ் தொண்டா்கள் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தில்லியில் சத்தியாக்கிரக போராட்டத்தை வியாழக்கிழமை தொடங்கிய காங்கிரஸ் கட்சியினா்.
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 7:51 pm
ஏஐ மாநாட்டில் போராட்டம் நடத்தியது தொடா்பாக கைது செய்யப்பட்ட இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் உதய் பானு சிப் உள்பட அனைவரையும் விடுவிக்கக் கோரி இளைஞா் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் கட்சி வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை சத்தியாகிரத்தில் ஈடுபட்டனா்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த நிா்வாகிகள் பலா் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றதாகவும், ஆா்ப்பாட்டம் அமைதியான முறையில் நடைபெறுவதாகவும் மூத்த தலைவா் ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
மேலும், தில்லி ஜந்தா் மந்தரில் போராட்டம் நடத்த அனுமதி கோரியதாகவும், ஆனால் அது மறுக்கப்பட்டதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா். காங்கிரஸ் தலைவா்கள் மீது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
டிரெண்டிங்
ஏஐ மாநாட்டில் போராட்ட விவகாரம்: ஹிமாசலத்தில் கைது செய்யப்பட்ட மூவா் தில்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்
கைது செய்யப்பட்ட உறுப்பினா்களை விடுவிக்கக் கோரி இளைஞா் காங்கிரஸாா் சத்தியாகிரக போராட்டம்
ஏஐ உச்சி மாநாட்டில் சட்டையைக் கழற்றி போராட்ட விவகாரம்: இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் கைது
இளைஞா் காங்கிரஸ் ஆா்ப்பாட்டம்
