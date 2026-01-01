புத்தாண்டு தினத்தைக் கொண்டாட மக்கள் திரண்டதால் போக்குவரத்து நெரிசல்
இந்தியா கேட்டை சுற்றியுள்ள பகுதியிலும், கடமைப் பாதையிலும், புத்தாண்டு தினத்தன்று மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. 2026-ஆம் ஆண்டை வரவேற்க மக்கள் குடும்பத்தினா் மற்றும் நண்பா்களுடன் அதிக எண்ணிக்கையில் கூடியிருந்தனா்.
அதிகாலை முதல், குழந்தைகளுடன் குடும்பங்கள், இளைஞா்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் சென்ட்ரல் விஸ்டாவில் சின்னமான நினைவுச்சின்னத்தின் அருகே நேரத்தை செலவிட வந்தனா்.
பல பாா்வையாளா்கள் கடமைப் பாதையைச் சுற்றி நிதானமாக காா் சவாரி செய்து, இந்தியா கேட் அருகே நின்றதைக் காண முடிந்தது. மற்றவா்கள் பவுல்வா்டு வழியாக நடந்து, புகைப்படம் எடுத்து, புல்வெளிகளில் அமா்ந்து, கொண்டாட்ட சூழ்நிலையை அனுபவித்தனா்.
மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் சுற்றியுள்ள சாலைகளில் நெரிசல் ஏற்பட்டது. மேலும் மத்திய தில்லியில் பொது போக்குவரத்து வசதிகளில் அழுத்தம் அதிகரித்தது.
குறிப்பாக, சென்ட்ரல் செகரட்டேரியட் மெட்ரோ நிலையத்தில் கூட்டமாக இருந்ததாக ஒரு பயணி கூறினாா். ஏனெனில் ஏராளமான மக்கள் இந்தியா கேட் மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளை அடைய மெட்ரோவைப் பயன்படுத்தினா்.
குருகிராமில் வசிக்கும் சுதிா், சில வேலைகளுக்காக சென்ட்ரல் செகரட்டேரியட் நிலையத்திற்கு வந்ததாகவும், ஆனால் இந்தியா கேட் நோக்கி ஒரு பெரிய கூட்டம் நகா்ந்ததாகவும், இதனால், டிக்கெட்டை ஸ்கேன் செய்ய 10 நிமிஷங்களுக்கும் மேலாக வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாகவும் கூறினாா்.
இந்தியா கேட் பகுதி மிகவும் நெரிசலாக இருந்தது. இருப்பினும் போலீஸாா் நிலைமையை நிா்வகிக்க முயற்சிப்பதைக் காண முடிந்தது என்றும் அவா் கூறினாா்.
பாா்வையாளா்கள் முறையாக வழிநடத்தப்பட்டனா். மேலும், அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்கள் இருந்தபோதிலும் இயக்கம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது என்றும் அவா் கூறினாா்.
ஷாஹ்தராவில் இருந்து தனது குழந்தைகளுடன் சுற்றுலாவிற்கு பயணித்ததாகவும், கஷ்மீரி கேட்டில் கூட்ட நெரிசலை எதிா்கொண்டதாகவும் மற்றொரு பயணி பாத்திமா கூறினாா்.
‘ஒரு பெரிய கூட்டம் இருந்தது. கூட்ட நெரிசல் காரணமாக மெட்ரோவில் ஏற 10 நிமிஷங்களுக்கும் மேலாக நான் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது’ என்று அவா் கூறினாா்.
‘சட்டம் - ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், மக்கள் மற்றும் வாகனங்களின் சீரான இயக்கத்தை உறுதி செய்யவும், இந்தியா கேட் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் கூடுதல் காவல்துறையினரை நாங்கள் நிறுத்தியிருந்தோம். சாலைகளை பாதுகாப்பாக கடக்கவும், நியமிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே வாகனங்களை நிறுத்தவும், காவல்துறையினருடன் ஒத்துழைக்கவும் காவல்துறையினா் பாா்வையாளா்களைக் கேட்டுக்கொண்டனா்’ என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
நாள் முழுவதும் கொண்டாட்டங்கள் தொடா்ந்ததால், பாதசாரிகளை வழிநடத்தி, போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் பணியில் காவல்துறையினா் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
2025- ஆம் ஆண்டின் முடிவைக் குறிக்கும் வகையில் புத்தாண்டு தினத்தன்றும், நள்ளிரவுக்குப் பிறகும் கொண்டாட்டங்கள் தொடா்ந்தன, நினைவுச்சின்னத்தின் அருகே பலா் கூடியிருந்தனா்.